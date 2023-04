Nahý bytný nemůže být důvodem neplatit nájem, rozhodl soud

Berlín - Německý soud dnes rozhodl, že pronajímatel, jehož zálibou je opalovat se nahý na dvoře své budovy, není důvodem pro to, aby měli nájemníci snížené nájemné. Jak soud ve Frankfurtu uvedl, lidé by se navíc museli naklánět daleko z okna, aby nahého bytného viděli. O kuriózním případu informoval britský list The Guardian.

Případ se týkal budovy v luxusní rezidenční čtvrti ve Frankfurtu, ve které se nachází i patro pro kanceláře pronajaté společnosti zabývající se managementem lidských zdrojů. Společnost odmítla zaplatit nájemné, protože měla mimo jiné námitky proti tomu, že se pronajímatel opaloval nahý. V reakci na to bytný společnost zažaloval.

Frankfurtský soud dnes námitky společnosti zamítl s tím, že "použitelnost pronajaté nemovitosti nebyla narušena tím, že se žalobce opaloval nahý na dvoře". Ve svém prohlášení uvedl, že nevidí "nepřípustný, záměrně nepatřičný vliv na nemovitost" .

Místo, kde se pronajímatel opaloval, bylo navíc z pronajaté kanceláře vidět jen tehdy, když se člověk vyklonil hodně z okna, dodal soud. Nájemce rovněž neprokázal, že by bytný chodil po schodech na dvůr neoblečený. "Naopak, žalobce doložil, že vždy nosil župan, který si sundal až těsně u lehátka," uvedl německý soud.