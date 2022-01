Náhradník Tomášek se po návratu z Pekingu do Chabarovsku už nevrátí

Moskva - Útočník David Tomášek, který se připojil jako jeden ze tří náhradníků k hokejové reprezentaci na olympijských hrách, už po návratu z Pekingu nebude nastupovat v KHL za Chabarovsk. Ruský klub oznámil, že s ním ukončil smlouvu.

Tomášek, který odletěl do Číny v neděli, odešel do Chabarovsku před touto sezonou z pražské Sparty. Ve svém premiérovém ročníku v KHL zaznamenal ve 47 zápasech devět branek a 12 asistencí. Pětadvacetiletý útočník je druhým nejproduktivnějším hráčem Amuru, který figuruje v tabulce Východní konference na devátém místě, dva body od postupové osmičky do play off.

V minulosti hrál Tomášek také ve finské lize za Jyväskylä a v extralize za Pardubice.

K olympijskému výběru se připojil dodatečně s obráncem Janem Ščotkou a útočníkem Matějem Blümelem pro případ, že by se mužstvo dostalo do personální nouze vinou koronaviru či jiných zdravotních problémů.