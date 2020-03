Náhradník Brízgala udržel Kladnu šanci, ale jako hrdina se necítí

Kladno - První dva celé zápasy v extralize odehrál v neděli v Brně a v úterý doma proti Mladé Boleslavi gólman kladenských hokejistů Adam Brízgala a díky dvěma vychytaným výhrám drží naděje Rytířů na záchranu v nejvyšší soutěži. Jednadvacetiletý odchovanec Sparty dostal příležitost při zraněních Denise Godly i Lukáše Cikánka, ale jako hrdina se necítí.

"Je to týmový sport a všichni jsme se zvedli. Děláme všechno pro to, abychom vyhráli. Není to jen o mně, Brady (Austin) dal výborné dva góly a vyhrál nám zápas. A i ostatní hráči - zblokované střely, skvělé rozehrávky. Super," řekl Brízgala po úterním duelu s Mladou Boleslaví, v kterém zařídil výhru 3:2 dvěma góly kanadský bek Austin.

Brízgala, který byl v minulé sezoně při postupu Kladna z první ligy dvojkou za Cikánkem, debutoval v extralize 15. září. Dochytal necelých 23 minut domácího duelu 2. kola s Hradcem Králové místo Cikánka a při porážce 2:5 z 16 střel neinkasoval. V dalším dějství o pět dnů později v Karlových Varech při prohře 4:7 nastoupil od začátku, ale dostal ze čtyř střel tři góly a v čase 12:16 opustil branku.

Po následném Godlově příchodu zamířil do prvoligového Ústí nad Labem a na konci ledna se přesunul na střídavé starty do týmu suverénního lídra druhé nejvyšší soutěže Motoru České Budějovice, kde kryl záda Milanu Kloučkovi. Kladno si jej stáhlo před pátečním duelem se Spartou, v kterém vychytal výhru 4:2 Godla.

"Když jsem sem přišel na zápas proti Spartě, tak byla šňůra jedenácti proher, takže to bylo obtížné na psychiku. Věděl jsem, že musíme vyhrát. V tom zápase se to zlomilo. Jsem rád, že nás to nastartovalo, určitě nám to pomohlo," popsal rozložení týmu po návratu z Českých Budějovic, za které už v této sezoně nemůže nastoupit.

V neděli v Brně se rozhodlo po rozbruslení, že Godla nenastoupí, a Brízgala pomohl 27 zákroky k výhře 2:1. Přiznal, že mu to hodně zvedlo sebevědomí. "Byl to můj první pořádný zápas v extralize a ještě v takové situaci, kdy je potřeba vyhrát. Nervozita tam byla, teď to bylo o hodně lepší. Ta nervozita je vždycky, ale já to s ní mám tak, že mě žene dopředu a pomáhá mi do zápasu," podotkl.

Před duelem s Mladou Boleslaví, v kterém předvedl 20 zásahů, věděl o svém startu už dopředu. "Příprava na zápas je stejná. Bylo to jen takové to uvědomění, že už to vím, že do zápasu jdu, udělat si pohodu a vyčistit si hlavu. Jsme na to tak nějak naučení. Už odmalička jsme vedení, že gólman se musí soustředit sám na sebe a nenechat se rozptylovat okolními věcmi. Je to těžké, ale dá se to," prohlásil Brízgala.

Vychutnával si, že zaplněný kladenský ČEZ Stadion vyvolával jeho jméno. "Potěší mě to vždycky, když to slyším v zápase. Hráče to povzbudí, aby předvedl ještě více, co je v něm. Vždycky je to pozitivní," ocenil podporu fanoušků.

Zatím netuší, zda dostane příležitost i v pátek v závěrečném 52. kole v přímém souboji o záchranu v Litvínově. Podle Brízgaly se situace pro Kladno nemění, i když má nově boj o záchranu ve svých rukách. "Je to stejné jako doteď. Každý zápas by mohl rozhodnout o tom, jestli vypadneme, nebo budeme pokračovat dál. Bude to poslední zápas, takže oba týmy do toho dají všechno a bude to pořádná bitva," prohlásil.

Tíhu zápasu si nepřipouští. "Tlak tam je, ale zároveň, jak jde o všechno, tak je to krásné. Můžeme být vítězové nebo poražení. Je v tom adrenalin, nervy. Oba týmy to budou mít stejné, takže to bude vyhrocené a myslím, že to bude krásný zápas," dodal Brízgala.