Praha - České tenistky se před víkendovým finále Fed Cupu sešly v Praze v neúplné sestavě. Chyběla dodatečně povolaná Barbora Krejčíková, která v noci z úterý na středu přiletí z dovolené a ve středu by měla poprvé trénovat v O2 areně. Kapitánovi Petru Pálovi se tak před duelem s USA hlásily Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková.

Krejčíkovou Pála povolával narychlo, když vyšlo o víkendu najevo, že Karolína Plíšková kvůli zranění nemůže ve finále nastoupit. Krejčíková, která se Siniakovou letos vyhrála dva grandslamy ve čtyřhře, mohla tušit, že s ní počítá jako s možnou náhradnicí. "Když jsem jí říkal, že v nominaci není, tak jsem jí říkal, jestli jí můžu zavolat, kdyby se něco stalo. Pak jsem jí psal, že bych s ní nutně potřeboval mluvit, tak nevím, jestli to tušila," vyprávěl dnes Pála novinářům.

Krejčíková sice už byla na dovolené, ale dlouho se nerozmýšlela. Řešila hlavně logistiku a vzhledem k tomu, že ve fedcupovém týmu dosud nebyla, tak ji zajímaly i další organizační záležitosti. Musel se také vyřešit převoz jejího tenisového oblečení a vybavení z Brna, kam se měla původně vrátit. "Protože přiletí rovnou do Prahy, tak věci přiveze zítra (v úterý) David Kotyza," poznamenal Pála.

Věří, že Krejčíková je schopná po boku Siniakové ustát i případný rozhodující pátý zápas, vždyť jsou nejlepším světovým deblovým párem roku 2018. "Kdybych o tom nebyl přesvědčený, tak bych ji nenominoval. Vyhrály dva grandslamy, byly ve finále Turnaje mistryň, to je neskutečná váha. Máme víc variant do čtyřhry a tohle je rozhodně jedna z nich," zdůraznil.

Při absenci Plíškové bude muset vybrat druhou hráčku do dvouher k očekávané jedničce Kvitové. Má na výběr mezi Siniakovou, které se v singlu dařilo na turnajích v Asii, a zkušenou Strýcovou. Rozhodovat se bude podle aktuální situace, hráčkám to plánuje oznámit před čtvrtečním banketem.

Strýcová po návratu z Turnaje mistryň pokračovala v tréninku, aby byla na závěrečnou akci roku připravena. Myslí si, že Američanky není radno ani v oslabené sestavě podceňovat. "Jsou to skvělé hráčky, které jsou na tom v žebříčku výborně a měly výbornou sezonu, jak Keninová, tak Collinsová. Takže já čekám, že to bude velmi těžký zápas," řekla.

Kvitová po návratu ze Singapuru ulehla s nemocí. "Neberu to jako odpočinek. Začalo to už poslední den v Singapuru, pak mi to dodělalo letadlo. Měla jsem bolení v krku, teploty, rýmu. Prostě asi taková chřipkoangína, takže jsem dostala antibiotika a je to lepší," řekla.

Češky jsou ve finále pošesté za posledních osm let. Boj o titul ještě tým kapitána Pály neprohrál, triumfoval v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Americké tenistky ale Pála jako kapitán ještě neporazil.

Americká kapitánka Kathy Rinaldiová do Prahy přiveze Danielle Collinsovou, Sofii Keninovou, Alison Riskeovou a deblistku s českými kořeny Nicole Melicharovou. V týmu chybějí Serena Williamsová, Sloane Stephensová či Madison Keysová.