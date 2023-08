Náhodný kolemjdoucí zachránil ženě u bitcoinmatu v Olomouci statisíce korun

Olomouc - Celkem 300.000 korun zachránil ženě ze Šumperska svou duchapřítomností náhodný kolemjdoucí v olomouckém obchodním centru. Ženu potkal ve chvíli, kdy na radu podvodníků pod záminkou napadení jejího bankovního účtu vkládala své peníze do bitcoinmatu. Oběti podvodníků celou situaci vysvětil, i tak však žena přišla o 200.000 korun, které tam do jeho příchodu vložila. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Událost se stala minulý pátek. Devětapadesátiletá žena nejprve přijala telefonní hovor od údajné pracovnice banky, která jí sdělila, že se nedostavila k podpisu úvěrové smlouvy. "Žena jí však vysvětlila, že o úvěr nežádala, načež se dočkala informace, že tedy došlo k napadení jejího bankovního účtu. Z daného důvodu ji volající přepojila na manažera bezpečnostního oddělení. Ten ji instruoval, aby se co nejrychleji dostavila na pobočku své banky v Olomouci," uvedla policejní mluvčí.

Pachatelé pro ženu vyslali taxi s tím, že náklady spojené s cestou jí uhradí banka. "Žena uposlechla a ještě tentýž den nasedla do taxíku, který ji přepravil do banky. Z konta si vybrala téměř půl milionu korun a dle pokynů se s celým obnosem přemístila do olomouckého obchodního centra, ve kterém zamířila rovnou k bitcoinmatu. Zde měla své peníze vložit pod přijatými QR kódy na takzvaný rezervní účet," uvedla Vaňharová.

Žena ale projevila k celé situaci nedůvěru, přesvědčil ji však další telefonát, tentokrát od údajného kriminalisty. Ten jí navíc poradil postup při vkládání do bitcoinmatu. "Po několika úspěšně provedených vkladech k ní přistoupil náhodný kolemjdoucí, který po krátké konverzaci zjistil a ženě vysvětlil, že uvěřila podvodníkům," dodala policejní mluvčí. Dvaatřicetiletý muž tak nakonec ženě zachránil 300.000 korun.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za který hrozí pachateli až pět let vězení. V této souvislosti znovu apelují na veřejnost, aby nereagovala na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, ve kterých se pachatelé coby bankovní úředníci či policisté snaží své oběti vmanipulovat do situace ohledně ohrožení jejich finančních prostředků. Upozorňují znovu, že bitcoinmat není úschovna žádné banky.