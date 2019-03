Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 19. března 2019 v Plzni. Zleva Miroslav Preisinger z Plzně a olomoučtí hráči Lukáš Nahodil a brankář Branislav Konrád.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 19. března 2019 v Plzni. Zleva Miroslav Preisinger z Plzně a olomoučtí hráči Lukáš Nahodil a brankář Branislav Konrád. ČTK/Chaloupka Miroslav

Olomouc - Hokejisté Olomouce ztratili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play off extraligy vydobytou výhodu domácího prostředí, i tak ale Plzeň notně potrápili. A ve vyrovnané partii nechybělo zase až tak mnoho, aby měli Hanáci místo vyrovnaného stavu na své straně první mečbol. Podle útočníka Lukáše Nahodila chybělo domácím při porážce 2:3 pouze lepší zakončení.

Po dvou třetinách bylo skóre bezbrankové a bylo čím dál patrnější, že kdo udeří jako první, bude ve velké výhodě. Povedlo se to Škodě, která navíc po polovině třetího dějství odskočila na 2:0. "Byl to boj o každý kousek ledu, v němž nám chyběly góly, bohužel jsme dneska dali o jeden gól méně my," litoval Nahodil.

Právě třicetiletý útočník poté snížil, ale Milan Gulaš v 57. minutě vrátil Plzni dvoubrankové vedení, a i když Petr Kolouch ještě snížil, na výhře hostů už to nic nezměnilo. "Je to škoda, ale ukázali jsme Plzni, že tady je fantastický tým, neskutečná parta a že budeme bojovat jeden za druhého. A bude to tak i příště v Plzni, abychom urvali třetí bod a pak sérii rozhodli v Olomouci," prohlásil Nahodil.

Hanáci vyslali v utkání 36 střel mezi tyče, měli k dispozici hodně přesilovek, ale zásluhou Nahodila využili jedinou. "Šancí jsme měli opravdu dost. Oba gólmani chytali dobře, ale je škoda, že jsme nějakou během zápasu nevyužili a neotevřeli skóre, protože třeba ve druhé třetině by se nám hrálo líp, kdybychom vedli," uvedl Nahodil.

Klíčový momentem podle jeho názoru byla čtyřminutová přesilovka Plzně na přelomu druhé a třetí třetiny, kterou Indiáni přetavili ve vedoucí gól. "Asi ano. Je to škoda, protože jsme si řekli, že to ubráníme, ale dali nám z toho gól. Kluci jinak hrají oslabení parádně, lehají tam po hubě, ale góly někdy takhle prostě padnou," podotkl Nahodil.

Šance na postup do semifinále vidí jako vyrovnané. "Dokázali jsme v Plzni už vyhrát. Stav 2:2 je jako 0:0. Nesmyslím si, že bude u někoho nějaká výhoda," přemítal Nahodil.