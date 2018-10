Washington - Na americké vládní účty v úterý dorazilo 100 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy Kč), které poslala Saúdská Arábie na stabilizaci Sýrie v oblastech osvobozených od teroristické organizace Islámský stát (IS). Peníze Rijád Washingtonu sice přislíbil už v létě. Skutečnost, že dorazily ve stejný den, kdy Saúdskou Arábii navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo kvůli zmizelému saúdskoarabskému novináři, ale vyvolává otázky. Napsal deník The New York Times (NYT).

Americký prezident Donald Trump dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy příliš investují do pomoci v zahraničí a vyzývá své spojence, aby více přispívali. Peníze od Saúdské Arábie tak může Trump vnímat jako úspěch. Načasování pomoci nicméně podle NYT vedlo k nejednomu pozvednutému obočí, a to i mezi byrokraty, jejichž programy budou z peněz čerpat.

"To načasování není žádná náhoda," uvedl americký činitel zapojený do americké politiky k Sýrii. Anonymně zároveň potvrdil, že peníze od Rijádu opravdu v úterý dorazily.

Zvláštní americký vyslanec u mezinárodní koalice bojující proti IS Brett McGurk naopak odmítl, že by převod peněz od Saúdské Arábie a návštěva Pompea nějak souvisely. Zdůraznil, že peníze Rijád přislíbil už v srpnu a očekávaly se na podzim.

Zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího poškodilo reputaci Saúdské Arábie a jejího vlivného korunního prince Muhammada bin Salmána, který je pro Trumpovu administrativu důležitým hráčem pro naplnění ambicí Washingtonu na Blízkém východě, napsal NYT. Turecko tvrdí, že Chášakdží byl zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, kde si chtěl zajistit dokumenty potřebné ke svatbě. Rijád tvrzení Turecka odmítl, ale neposkytl žádné věrohodné vysvětlení toho, co se s Chášakdžím stalo.

Trump o víkendu prohlásil, že Washington tvrdě potrestá Saúdskou Arábii, pokud se prokáže, že za Chášakdžího zmizením stojí Rijád. V pondělí ale Trump po rozhovoru s králem Salmánem uvedl, že za vraždu novináře mohli být zodpovědní zabijáci, kteří neměli žádné příkazy od vedení. V úterý pak Trump v rozhovoru s agenturou AP označil kauzu za další případ presumpce viny a přirovnal ji k aféře kolem schvalování soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha, jehož před potvrzením ve funkci několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování.

Od nástupu do funkce se Trump snaží omezit zapojení USA v Sýrii, kde si sedmiletý konflikt vyžádal statisíce životů a zanechal po sobě v troskách celá města. Americký prezident dříve hovořil například o stažení 2000 amerických vojáků, kteří jsou ve východní Sýrii v oblasti osvobozené od IS. V uplynulých měsících dal ale najevo, že američtí vojáci prozatím na místě zůstanou.

V srpnu se Trumpova vláda rozhodla neutratit 230 milionů dolarů vyčleněných na stabilizační programy v oblasti. Saúdské peníze spolu s 50 miliony dolarů od Spojených arabských emirátů umožní americkým stabilizačním programům v Sýrii dále fungovat. Peníze podle NYT použije ministerstvo zahraničí USA a Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) například na rekonstrukci infrastruktury, zdravotnictví či školství.