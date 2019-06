Nahlesová končí v čele SPD, diskutuje se o budoucnosti koalice

Berlín - Německá politická scéna, kterou rozvířily už výsledky Evropských voleb, se dnes pořádně otřásla. Předsedkyně koaliční sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová totiž nečekaně oznámila, že končí ve funkci, což v důsledku může vést i k pádu velké koalice CDU/CSU a SPD vedené kancléřkou Angelou Merkelovou. Jak ona, tak další politici konzervativní unie se proto dnes snažili situaci uklidňovat.

Osmačtyřicetiletá Nahlesová chtěla kvůli propadu SPD v eurovolbách původně nechat spolustraníky v úterý hlasovat o tom, jestli si přejí její setrvání ve funkci předsedkyně poslanecké frakce. Bylo přitom zřejmé, že jestli neuspěje, skončí i jako šéfka strany. Ještě před hlasováním se ale jasně ukázalo, že sociální demokraté za ní už nestojí. "Diskuze ve frakci a četná odezva ze strany mi ukázaly, že nemám pro výkon svých funkcí nutnou podporu," zdůvodnila dnes Nahlesová své rozhodnutí skončit v čele strany i frakce.

Rodačka z Porýní-Falce, která na funkce rezignuje v pondělí, respektive v úterý, se tak stala další politickou obětí série zásadních neúspěchů SPD z posledních let. Její předchůdce na čele strany Martin Schulz se rozhodl odejít z funkce v důsledku parlamentních voleb ze září 2017, v nichž sociální demokraté získali jen 20,5 procenta hlasů. Nahlesová ho následuje poté, co SPD v eurovolbách tento negativní rekord ještě překonala, když dostala jen 15,8 procenta hlasů. Pro sociální demokracii, která je nejstarší německou demokratickou stranou, to byl nejhorší výsledek v celoněmeckých volbách v dějinách spolkové republiky, což jen dokresluje, v jak složité situaci se nachází.

To dnes ve svých vyjádřeních reflektovali i přední sociální demokraté, z nichž se zároveň část Nahlesové omlouvala za to, jak se k ní strana v poslední době chovala. Prozatímně by SPD mohla vést její místopředsedkyně a premiérka spolkové země Porýní-Falce Malu Dreyerová. Řádného předsedu by si strana měla zvolit na sjezdu, který se ale neuskuteční dříve než za tři měsíce.

Nastalá nejistota vyvolává obavy v koaličních stranách CDU a CSU, které v osobě Nahlesové ztrácejí jednu z nejvýraznějších podpůrkyň současné vlády uvnitř sociální demokracie. Šéfové CDU i CSU se proto dnes snažili situaci uklidňovat, když vyjadřovali přesvědčení, že SPD bude ve vládě pokračovat. I kancléřka Merkelová, jejíž CDU v eurovolbách také silně oslabila, ujistila, že kabinet bude s "vědomím zodpovědnosti" pokračovat v práci.

Naděje rozhodnutí Nahlesové, která se z politiky zřejmě stáhne zcela, naopak vyvolává u protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), podle které je načase, aby skončila Merkelová a s ní i celá vláda.

Rozhodnutí o osudu již třetí velké koalice za poslední čtyři volební období, která u Němců vůbec a ani u řady sociálních demokratů není příliš oblíbená, ale podle všeho bude na členech SPD. Ti v příštích dnech a týdnech musí zvážit, jestli ještě šanci na obnovu strany vidí uvnitř koalice, nebo už jen mimo ni. Ve druhém případě by nejspíš Německo čekaly předčasné volby.