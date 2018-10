Praha - Zpěvák a skladatel Peter Nagy, který příští rok 9. dubna oslaví šedesátiny, už nemusí bojovat s novou generací hudebníků. Podle svého názoru zná "své místo v řadě" a nemyslí si, že by se v jeho umělecké kariéře stalo něco, co by nečekaně vzbudilo jeho velkou popularitu. Řekl to v rozhovoru pro ČTK.

"Netlačím na pilu, jsem vyléčený z nemoci červeného koberce. Podobně jako John Lennon v písni Watching The Wheels už se nevezu na tom kolotoči, ale jen sleduju, jak se točí. Mám své publikum. Zpěváka musí ve stáří podržet písničky, může se plácat v bulvárním blátě, ale to není popularita. Popularita je, když o tebe lidé stále stojí," uvedl Zlatý slavík z roku 1985.

Nagy tento měsíc vydal nové album Pianko se svými hity a baladami v akustickém podání. Písně jako Poďme sa zachrániť, Parfémy, Revolver a Muzika, Milenci na snehu, Nad nami zomrel skladatel nebo Zákony hada natočil s uznávaným kytaristou Pavolem Bartovicem a druhým houslistou Orchestru Slovenského Národního divadla Milanem Adamcem, který dal dohromady kvarteto ze svých kolegů z orchestru a Slovenské filharmonie a z komorního orchestru Bohdana Warchala.

"Připravil jsem s přáteli umělci koncertní program a album Pianko, protože jsem cítil, že potichu budou mé písně znít ještě hlasitěji. Šlo o to najít poměr mezi hity a méně známými baladami, není to nějaké best of," sdělil Nagy.

Nové album Pianko obsahuje bonusovou novinku 50 žiráf, ve které se Nagy inspiroval příběhem zoologa Josefa Vágnera, který vybudoval ve Dvoře Králové oblíbený Safari park. Jeho stádo žiraf dovezené z Afriky bylo před lety na příkaz tehdejších komunistických funkcionářů kvůli ne zcela prokázanému podezření na nemoc zastřeleno. "Píseň je o tom, jak se lidé zachovají ke všemu, co jim stojí v cestě za takzvanou civilizací. Stejně jako Taxis nebo Psi sa bránia útokom i 50 žiráf je o zvířatech, ale vlastně o lidech. To téma jsem nosil v sobě dlouho, ale neměl jsem k němu adekvátní hudbu," podotkl.

V tomto roce pokračuje Pianko tour 2018 i s koncerty v České republice. Nagy v rámci série koncertů vystoupí 21. listopadu ve Zlíně a 25. listopadu v pražském Paláci Žofín. Spolupráci s filharmoniky, kteří na čas nahradili jeho skupinu Indigo, si pochvaluje. "Starší písničky dostali nový život a spojení popu s klasikou mě těší. Nikdy jsem nebyl underground, snažím se najít cestu ke všem," konstatoval.

Poslední studiové album Labute a havrany vydal Nagy v roce 2009. "Vydat cédéčko je dnes spíše taková 'suvenýrová záležitost', ale je to příjemné. Stejně jako mě pořád baví jezdit po koncertech," prohlásil.