Praha - Průměrná cena Naturalu 95 od minulého týdne klesla o tři haléře na 33,75 Kč/l. Stejně stojí v průměru i litr nafty, která zdražila o pět haléřů. Je to poprvé od března 2015, kdy není benzin dražší. Zároveň je to nejvyšší cena nafty od prosince 2014. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Analytici už minulý týden takový vývoj předpokládali. Po naftě je s příchodem chladnějších měsíců vyšší poptávka z důvodu jejího využití při topení.

Nejdražší pohonné hmoty zůstávají v Praze. Řidiči u tamních čerpacích stanic natankují benzin v průměru za 34,52 Kč/l a naftu za 34,37 Kč/l. Naopak nejnižší ceny jsou v jižních Čechách, kde benzin stojí 33,29 Kč/l a nafta 33,38 Kč/l.

Nafta v říjnu zdražila v celorepublikovém měřítku o korunu. U benzinu byl nárůst zhruba 20 haléřů. Natural ale už téměř dva týdny zvolna zlevňuje, zatímco cena nafty stále pomalu roste.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 31. říjnu (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 33,75 33,75 Praha 34,52 34,37 Jihočeský 33,29 33,38 Jihomoravský 34,01 34,02 Karlovarský 33,66 33,46 Královéhradecký 33,39 33,39 Liberecký 33,50 33,51 Moravskoslezský 33,62 33,58 Olomoucký 34,07 33,89 Pardubický 33,57 33,59 Plzeňský 33,89 34,08 Středočeský 34,00 34,01 Ústecký 33,33 33,45 Vysočina 34,19 34,22 Zlínský 33,49 33,50

Zdroj: CCS