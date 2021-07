Nadvláda spalovacích aut nad elektromobily skončí v roce 2033, tvrdí studie

Již jen dvanáct let by se v globálním měřítku mělo prodávat více osobních aut se spalovacím motorem než těch poháněných elektřinou. Vyplývá to z nejnovější studie poradenské firmy Ernst&Young.

Ta ke své predikci použila prognostický nástroj, který využívá umělou inteligenci.

Důvody, proč nakonec elektromobily na trhu převáží o pět let dříve, než se původně předpokládalo, jsou v zásadě jednoduché. Mnozí zákazníci vlastně krátce po začátku příštího desetiletí nebudou mít možnost koupit si auto jezdící na benzín nebo naftu. Jednak proto, že řada zemí již stanovila data, kdy zakážou prodej nových spalovacích aut na svém území. A jednak z důvodu, že řada automobilek již je vůbec nebude nabízet. V roce 2030 si už nikdo nekoupí nové Volvo s tímto pohonem, Audi přestane uvádět nové modely s motorem s vnitřním spalováním již za pět let (v roce 2026) a po roce 2033, kdy skončí životní cyklus vozů vyvinutých pro rok 2026, také se “spalováky” skončí definitivně.

Dalším faktorem bude rostoucí chuť motoristů jezdit s elektromobily. Ty se totiž budou neustále zlepšovat jak z hlediska výkonů, tak rovněž dojezdu a užitných vlastností. Současně se má pozvolna snižovat jejich cena, zatímco za klasické vozy budou zákazníci nuceni platit stále více.

Trend převahy elektromobilů nad auty s konvenčním pohonem začne samozřejmě v Evropě, Číně a USA. Další regiony se pak přidají postupně. “Již v roce 2045 ale celkový objem prodeje spalovacích aut poklesne pod jedno procento,” uzavírá studie.

Autonaelektřinu.cz