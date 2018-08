Liberec - Nadvláda profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje dnes po sedmi letech skončila. Na třídenním republikovém mistrovství v Liberci skončili druzí za hasiči z Plzeňského kraje. Ze zástupců Libereckého kraje si nejlépe vedla mezi dobrovolnými hasičkami Šárka Jiroušková z Poniklé na Semilsku, jež dokonce vytvořila v jedné disciplíně národní rekord. Závodů se zúčastnilo 49 týmů a přes 700 hasičů, řekla ČTK za organizátory Pavlína Bílková.

Pro profesionály to bylo 47. republikové mistrovství, pro dobrovolné hasiče dokonce už 65. ročník. Od roku 2011 vždy mezi profesionály vyhrávali hasiči z Moravskoslezského kraje. I tentokrát to vypadalo dlouho na jejich prvenství, pokazili ale poslední disciplínu v požárním útoku a klesli na druhé místo. Z prvenství se tak radovali hasiči z Plzeňského kraje, naposledy to dokázali v roce 2010.

Letošní ročník se od předchozích odlišoval tím, že páteční zahájení a soutěž ve výstupu na cvičnou věž byly uvnitř multifunkční arény. Podle Bílkové se to ukázalo jako správné rozhodnutí, mimo jiné i proto, že celý den pršelo, takže soutěžící i diváci byli celý den v suchu, dodala.

I když hasiči z Moravskoslezského kraje celkově nevyhráli, v jednotlivých disciplínách byli nejúspěšnější. Jejich tým byl nejrychlejší ve výstupu na cvičnou věž a v běhu na 100 metrů s překážkami. Pavel Krpec navíc vyhrál mezi jednotlivci běh na 100 metrů s překážkami za 15,02 vteřiny a nejlepší byl i ve dvojboji, kam se započítával ještě čas výstupu do čtvrtého patra cvičné věže. V této disciplíně by druhý, rychleji se s žebříkem na bezmála 11 metrů vysokou věž vyšplhal Jakub Pěkný z HZS Ústeckého kraje za 13,64 vteřiny.

Z dobrovolných hasičů byl v obou disciplínách nejlepší Daniel Klvaňa z Oznice na Vsetínsku. Mezi dobrovolnými hasičkami vyhrála ve výstupu do druhé patra cvičné věže Markéta Marková z Dolní Čermné na Ústeckoorlicku, ponikelská hasička Jiroušková ve finále skončila čtvrtá. V běhu na 100 metrů s překážkami byla nejlepší. Vyhrála v novém národním rekordu 15,52 vteřiny a o čtyři setiny tak vylepšila své předchozí maximum. "Myslím, že už tam nebylo moc detailů, které by se daly zlepšit, takže spokojenost," řekla ČTK. Její SDH Poniklá navíc vyhrála soutěž družstev v kategorii žen, nejlepším týmem mezi dobrovolnými hasiči byl SDH Mistřín z jižní Moravy.