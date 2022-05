Nadšenci se vydali po stopách zrušené trati v Brně, připomíná ji kniha a film

Brno - Fotografická kniha a také film připomínají starou Tišnovku, železniční trať, která protínala severní část Brna. Poslední vlak v úseku Zábrdovice, Husovice a Černá Pole projel před 60 lety, uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček (Hnutí SOL). Železniční nadšenci připravili k výročí kromě knihy a filmu také komentovanou prohlídku po místech spojených s Tišnovkou.

Po stopách zrušené trati se vypravily desítky lidí. Výjimečně mohli například vystoupit na torza kamenných opěr bývalého mostu ve Vranovské ulici. Zájemci kvůli tomu stáli ve frontě, většina jich také využila příležitost k pořízení fotografií.

Most už dávno neexistuje, blízká tramvajová zastávka se ale pořád jmenuje Mostecká. Podobných stop zrušené železniční trati je v Brně více. Například park pojmenovaný Tišnovka se rozkládá právě v místech, kudy kdysi vedly koleje.

Jednokolejná dráha spojovala od roku 1885 Brno a Tišnov na Brněnsku. Dosloužila v 50. letech 20. století, kdy začaly přes Tišnov jezdit vlaky po nové rychlíkové trati do Havlíčkova Brodu.

Na úseku do Králova Pole jezdily osobní vlaky až do začátku 60. let. V současnosti ještě některé části dráhy existují jako průmyslové vlečky. V terénu je však její stopa patrná prakticky po celé někdejší trase.