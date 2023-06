Nadšenci se v Brně naposledy svezli vysokopodlažními autobusy a trolejbusy

Brno - Lidé se zálibou ve vozech městské hromadné dopravy se odpoledne sešli na brněnském Mendlově náměstí, aby se rozloučili s posledními vysokopodlažními autobusy a trolejbusy. V běžném provozu se naposledy svezli Karosou B961E, která jezdívala třeba na lince 50, a trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr, které obsluhovaly linky 32, 34 či 25. Vozy si získaly oblibu mnoha cestujících i řidičů, jak bylo patrné z účasti na místě.

"Trolejbusů 14Tr v Brně jezdilo 123 a osm kloubových, těch takzvaných 15Tr. Autobusů bylo také zhruba 130. Byly to poměrně velké série, v 90. letech bylo město těmito vozy v podstatě zaplaveno," řekl ČTK dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Standardům na kvalitní cestování ve městě už nicméně neodpovídají, a tak je podnik postupně nahradil modernějšími stroji. Cestující se s nimi po dnešní rozlučce potkají už jen při speciálních akcích, nebo pokud se rozhodnou jet retro linkou. O příznivce přitom tyto vozy nouzi nemají. Jak naznačilo dění na Mendlově náměstí, kde nadšenci s fotoaparáty usilovali o co nejpovedenější záběr a trpělivě čekali frontu na poslední projížďku, mnohým budou chybět.

"Jsem celý život fanouškem hromadné dopravy, a proto jsem se dnes přišel rozloučit. Je to událost, která se už nikdy nebude opakovat a vlastně i historický okamžik. Vytiskl jsem si jízdní řád a zatrhl, čím vším se chci projet, mám to na celé odpoledne," poznamenal muž, jenž se představil jako Petr. Také moderní vozy podle něj mají něco do sebe. "Ale klasika je klasika. Čtrnáctkou a patnáctkou jsem navíc jezdíval do školy," dodal.

Autobusy a trolejbusy tohoto typu neobdivovali jen cestující, oblibu si získaly také u řidičů. "V jednoduchosti je krása. Není to přetechnizované, vše po ruce, jednodušší řízení, oddělená kabina," zmínil František Náhlík, který dnes jednu z rozlučkových tras obsluhuje. Řidič Dušan Šretr, jenž dnes přišel ve volnu, vyzdvihnul ještě rychlé zavírání dveří a výkonný motor. "Kromě schodů samé plusy," dodal.

Jízdné na rozlučkových linkách dopravní podnik zpoplatnil, za 50 korun byla nepřestupní jízdenka, 150 celodenní. Část výtěžku věnuje Lize vozíčkařů, pro jejíž členy je postupná obměna vozového parku velkou úlevou. "Když jsou všechny vozy bezbariérové, tak můžete jet jakýmkoliv spojem. Dosud jsem to musela hledat v aplikaci. Někdy se navíc stalo, že bezbariérový nepřijel a člověk čekal dlouho na další. Určitě je to svoboda, že můžeme cestovat jako všichni ostatní," řekla mluvčí organizace Ladislava Blažková.

Zatímco autobusy a trolejbusy budou již všechny nízkopodlažní, u tramvají je ještě asi u třetiny vozů nutné překonat schody. "Snažíme se vysokopodlažní vozy zařazovat pouze jako posily ve špičkách. Plánujeme nicméně, že bychom do deseti let měli vše nízkopodlažní. Záleží na financování, protože tramvaj je z pohledu pořizovací ceny nejnákladnější. Cena jedné soupravy se pohybuje od 60 do 80 milionů za tramvaj," poznamenal Seitl.