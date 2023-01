Nadšenci opravují zdevastovaný zámek u Domažlic, chtějí mu vdechnout nový život

Čečovice (Plzeňsko) - Nadšenci opravují zdevastovaný zámek v Čečovicích nedaleko Domažlic a chtějí mu vdechnout nový život. Rekonstrukce si vyžádá 80 až 90 milionů korun. V roce 2005 za deset milionů od ministerstva kultury zastřešili všechna tři křídla, v roce 2017 dostal zámek nová vrata, v roce 2018 část nových oken a staticky se zajistil, což bylo dalších 1,5 milionu korun. ČTK to řekla Miroslava Šusová z Klubu Ladislava Lábka, který je základní organizací Českého svazu ochránců památek, spolku se sedmi členy. Letos a příští rok opraví první místnost za 600.000 Kč na přednášky, koncerty a svatby.

Fotogalerie

Zámek převzali nadšenci do vlastnictví v roce 1998, kdy na něj byl vydán demoliční výměr. "Byl v zuboženém stavu, poškozený povětrnostními vlivy a požárem v roce 1990. Naší snahou je učinit z obce známé kulturní, společenské a turisticky atraktivní centrum regionu a přilákat české i německé zájemce o památky a kulturní akce," řekla Šusová. Jižní křídlo je v dezolátním stavu, podepřené zespoda, nemá podlahy a stropy. Zámek na zelené louce nemá vodu, kanalizaci, nejsou tam jediné dveře a zázemí, chybí schodiště z nádvoří. "Staticky už je zámek zajištěn, drží ho táhla, krov a střecha, část je podepřená kůly, už to nespadne," uvedla.

K tomu, aby spolek dosáhl na dotace, potřebuje peníze na spolufinancování, k čemuž pořádá kulturní akce. První letošní byl country bál, na kterém vybral 55.000 Kč. "Použijeme k dotaci 500.000 korun, kterou jsme dostali z Programu rozvoje venkova přes MAS Radbuza na nejkrásnější místnost v prvním patře zámku. Loni jsme udělali stěny, letos římsu a příští rok na jaře podlahy," řekla Šusová. Druhou část spoluúčasti, která činí 120.000 korun, chce vybrat na festivalu 26. srpna.

V přilehlé sýpce s barokními sloupy ve dvou patrech pořádá klub výstavy, v červnu se zapojuje do akce Západočeské baroko. V sousedním gotickém kostele sv. Mikuláše, jenž je národní kulturní památkou, pořádá benefiční koncerty. "Přijeli nás podpořit například Spirituál kvintet, Václav Hudeček, Štěpán Rak, Matěj Rak, Jaroslav Hutka a řada dalších," řekla.

Rekonstrukci zámku podporuje ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, MAS Radbuza, v roce 2015 i anglická nadace The Friends of Czech Heritage. "Nemáme jediného sponzora. Finance získáváme jen díky návštěvníkům," řekla Šusová. Nedokázala odhadnout, jak dlouho bude oprava památky trvat. Spolek by mohl získávat z dotací víc peněz, ale neměl by na povinnou spoluúčast.

Čečovice jsou vzdálené 15 kilometrů od Domažlic, žije tam 90 obyvatel. Poprvé byly zmíněné v roce 1356. Už tehdy na místě zámku stávala gotická tvrz, která je ve velké míře dochována v sýpce. Přestavbou prošla památka v 16. a 17. století. V jejím držení se vystřídala řada významných šlechtických rodů - páni z Bukovce, z Velhartic, Rožmberkové, Popelové z Lobkovic a Trauttsmansdorffové. Po pozemkové reformě byl zámek prodán jako zbytkový statek a po roce 1948 zkonfiskován. Dále jej užívalo JZD, v roce 1990 vyhořel.