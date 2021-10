Nadšenci na Lounsku opravují řopík, původní vybavení shánějí na aukcích

Mradice (Lounsko) - Nadšenci se v Mradicích na Lounsku pustili do opravy řopíku postaveného kolem roku 1937. Původní předválečné vybavení shánějí na aukcích, časem chtějí opravený objekt představit veřejnosti. Předválečné československé lehké opevnění koupili od ministerstva obrany obálkovou metodou za 101.000 korun, vyvolávací cena činila 75.000 korun. Od února do budovy ze železobetonu investovali 250.000 korun a minimálně za 100.000 korun opraví zbytek. ČTK to řekl majitel řopíku Tomáš Griessl.

Opevnění, které ve druhé polovině 30. let vyrůstalo podél německé a rakouské hranice, mělo za úkol zadržet případného útočníka do příchodu spojenců. Z výstavby více než 1200 těžkých a 15.500 lehkých bunkrů zamýšlené do roku 1942 se podařilo do roku 1938 postavit 226 těžkých a přibližně dvě třetiny z plánovaných lehkých objektů. Po mnichovské dohodě z roku 1938 jich většina skončila bez boje v německých rukou. Po válce betonové stavby až na výjimky chátraly, nový život některým z nich vdechli po roce 1989 fanoušci vojenské historie. Objekt typu A180, který je v Mradicích, byl určen pro boční palby dvou kulometů ve střílnách. Osádku mělo tvořit sedm vojáků, přičemž jedna služba měla stát u ventilátoru, dva muži u střílny, další voják u periskopu a na vše měl dohlížet velitel.

"Dva tři roky zpátky jsme se rozhodli, že bychom si rádi koupili nějaký (řopík) a zkusili ho zrekonstruovat. Dívali jsme se, co armáda nabízí, a pak jednoho dne přišel můj bratranec, že objevil tento. Jeli jsme se sem podívat a řekli jsme si, že to zkusíme. Už jen na prohlídku bylo šest zájemců," popsal Griessl, jak k bunkru s bratrancem přišli. Poté, co nabídli ministerstvu nejvyšší částku a uspěli, tři čtvrtě roku čekali na vyřízení vlastnictví. Letos v únoru získali řopík oficiálně a začali ho opravovat.

Lehké opevnění v Mradicích u chmelnice bylo zarostlé, uvnitř byla suť a odpadky. Kovové prvky vandalové nejspíš odcizili, a tak se je majitelé snaží postupně nahradit. "Úplně první práce byla na reaktivačních mřížkách, které jsou po obou stranách. Vysekali jsme je a pravou repasovali, natírala se, pak se zazdívala, a na druhou stranu jsme dávali, tím, že chceme mít první místnost předválečnou, dokonalé repliky předválečných prvorepublikových výdechů ventilace," uvedl Griessl. Druhou místnost chtějí majitelé upravit do poválečného stylu. Doplnit museli i chybějící háky, na něž se věšely sítě či dráty, které se proplétaly trávou a listím, aby byl řopík maskován.

Bunkr bude vybaven periskopy, znehodnocenými kulomety i dobovými uniformami. "Sháníme to po celé republice, dá se říct přes aukce, přes Aukro, bazary a tak. Máme už i pár přátel, co také rekonstruují řopíky. Od nich jsme třeba sehnali pancéřové dveře i ventilátor, který měli přebytečný," řekl majitel. Před řopíkem stojí replika takzvaného českého ježka. "Originál se nedal sehnat. Napadlo nás, známe jednoho šikovného kováře na Náchodsku, jestli by nám nezhotovil repliku. A pán získal naprosto přesné dobové výkresy prvního typu rozsocháče, který se používal v roce 1937, a rozjeli jsme tím sériovou výrobu. Díky tomu máme číslo 01, našli se ihned další zájemci, kteří by ho chtěli také," řekl Griessl.

Na straně bunkru otočené k nepříteli budou mít majitelé zázemí. Chtějí totiž příležitostně u bunkru přespávat ve stanech. Pro veřejnost bude objekt přístupný několikrát do roka. Zaujme je i replika hraničního sloupu. Poprvé by mohli do řopíku nahlédnout na jaře příštího roku.

Ministerstvo obrany zatím prodalo 171 objektů československého předválečného lehkého opevnění. Podobný počet takzvaných řopíků ještě plánuje k prodeji nabídnout. Zhruba 1600 bunkrů stát bezplatně převedl na jiné státní organizace nebo na spolky vojenské historie, řekl ČTK Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. Další řopíky prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), vyplývá z jeho webu.