Nadšenci dokončují repliku vikingské lodě, koncem roku plánují křest na Oslavě

Oslavany (Brněnsko) - Do konce roku by měla být hotová replika vikingské lodě Gislinge z 11. století, kterou vyrábí Dan Juríček se dvěma kamarády pod střechou zámku v Oslavanech na Brněnsku. Zbývají podle něj už jen tři drobnosti, a když to vyjde, ještě koncem roku by se mohl uskutečnit křest na řece Oslavě, řekl Juríček ČTK. S kamarády šermíři má v plánu udělat akci pro veřejnost, při níž by loď svezla i první pasažéry.

Když se stavbou na jaře roku 2020 nadšenci začínali, Juríček řekl, že jednou by chtěl na lodi doplout po Odře do polského Wolinu. Město leží u Baltu severně od Štětína a konají se tam vikingské slavnosti, na nichž bývají i lodě. "Kdysi jsem to plácl, je to takový sen, ale je fakt, že se mi sny plní. I když samotná výprava by trvala asi dva měsíce, a jen tak si vzít z práce volno není jednoduché. Když už bychom jeli, tak bych chtěl, aby z toho vznikl filmový dokument. Ale plány zatím nemáme," řekl Juríček.

Představu ale má. Snoubí se s jeho druhým koníčkem, jímž jsou břidlicové doly. Proto by chtěl v břidlicových dolech v okolí Budišova nad Budišovkou vzít břidlici, udělat z ní brousky a od pramenu Odry se plavit na voru za Opavu, kde by čekala vikingská loď a na ní plout až do Wolinu. "Takto se z břidlicových dolů brousky ve středověku skutečně dovážely k Baltu," vysvětlil záměr Juríček.

Na lodi zbývá dodělat kormidlo, stěžeň a havlinky, což jsou držáky na vesla. "Původně jsme myslel, že nám to bude trvat rok, ale scházíme se v úterý po práci a ta si vyžaduje svůj postup," řekl Juríček, který se snaží většinu práce dělat tak, jak ji dělali středověcí stavitelé.

Základ lodi tvoří jasan poražený v zámeckém parku v Oslavanech. "I proto chceme udělat křest v Oslavanech, protože město nám vychází vstříc a díky němu máme na zámku prostor, ve kterém můžeme stavět," řekl Juríček.

Aby bylo možné loď ze zámku vytáhnout a odvézt, potřebují její tvůrci ještě vlek za auto. "Zjistili jsme, že nejjednodušší pro nás bude koupit standardní vlek na jachtu a ten si předělat pro naše potřeby. Proto jsme 1. září rozjeli kampaň na hithitu a snažíme se vybrat 130.000 korun," řekl Juríček. Termín, do kdy musí být peníze vybrané, je 16. říjen, zatím se lidé složili na třetinu. "Vůbec nevím, jak to dopadne," podotkl Juríček. Lidé podle výše příspěvku mohou získat drobné dárky, ale třeba i svezení na lodi.

Lásku k vikingským lodím Juríček objevil na festivalu ve skanzenu Slovanů a vikingů ve Wolinu. Tam se také před několika lety seznámil s místním kapitánem. "Je to takový starý mořský vlk. Hledal další šílence, kteří by s ním vyjeli na moře. Ne na pár hodin, ale na týden, zažít opravdovou výpravu vikingů. V roce 2010 jsme s ním poprvé vypluli na Balt," uvedl Juríček. Od té doby brázdil se svými kamarády moře ještě několikrát, a tak se rozhodli postavit si loď vlastní. A to na základě plánů, které poskytlo muzeum vikingských lodí z dánského Roskilde a které vznikly na základě vraku nalezeného v roce 1993.