Nadpoloviční většina Čechů souhlasí s právem homosexuálů na adopci či sňatek

Praha - Čechů, kteří souhlasí s právem homosexuálů na adopci dětí a uzavření registrovaného partnerství, případně sňatku, v uplynulých čtyřech letech přibylo. Nejvíce lidí, 83 procent, se kloní k registrovanému partnerství homosexuálních žen a mužů. Pro možnost, aby mohli adoptovat děti svého partnera nebo partnerky, se kladně vyslovilo 77 procent lidí a 63 procent i pro to, aby mohli adoptovat děti z dětských domovů. S uzavřením sňatků mezi lidmi stejného pohlaví souhlasí 58 procent lidí. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK k dispozici.

V porovnání s průzkumem z roku 2019 se počet lidí souhlasících s registrovaným partnerstvím homosexuálů zvýšil o osm procentních bodů. V názoru na právo stejnopohlavních párů uzavřít sňatek byla veřejnost před čtyřmi lety rozdělená na dvě zhruba stejně velké části, nyní je souhlasících o 11 bodů více, a jejich počet tak převážil nad odpůrci tohoto práva. Nejvýrazněji pak přibylo těch, kteří přiznávají homosexuálům právo adoptovat děti svého partnera či partnerky nebo děti z ústavu, takto smýšlejících je o 17, respektive 16 bodů více než v roce 2019.

To, že by lidem způsobilo přiznání k homosexualitě potíže v soužití s ostatními v jejich městě nebo obci, si nemyslí 54 procent lidí. Před čtyřmi lety bylo téhož názoru 48 procent Čechů. Přibylo i těch, kteří mají mezi homosexuály přátele nebo známé. Uvedlo to 51 procent dotázaných, o 12 bodů více než v roce 2019.

Podle zjištění CVVM mají homosexuálové největší podporu mezi ženami, mladými do 29 let a lidmi, kteří považují svoji životní úroveň za dobrou. Práva homosexuálů častěji podporují i ti, kteří mají mezi nimi přátele či známé.

Průzkum se uskutečnil od 27. března do 22. května a zúčastnilo se ho na 800 lidí starších 15 let.