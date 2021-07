Nádherná oslava třicetin, největší zážitek ve Spartě, prohlásil Štetina

Praha - Stylový dárek si ke středečním třicátým narozeninám nadělil stoper Lukáš Štetina. S fotbalisty Sparty po výhře 2:0 nad Rapidem Vídeň v domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů oslavil postup. Čtyřnásobný slovenský reprezentant ho považuje za největší zážitek za dobu svého působení v dresu Pražanů.

Letenští minulý týden podlehli v úvodním duelu rakouskému vicemistrovi na jeho hřišti 1:2. Doma ale zvítězili díky gólům Davida Moberga Karlssona z penalty a Jakuba Peška.

"Nádherná oslava třicetin. Škoda jen, že člověk nemládne. Určitě je to můj největší zážitek ve Spartě. Jsem tu čtyři roky, postupně se šplháme nahoru. Jsem strašně rád za to, co se dnes povedlo. Konečně nám to vyšlo," řekl Štetina pro klubový web.

Nepochyboval, že jeho tým odvetu zvládne. "Celé utkání jsem z týmu cítil, že si je jistý, že postoupíme. Jakkoliv. Myslím, že to na nás bylo celých 90 minut znát," prohlásil bývalý hráč Metalistu Charkov nebo pražské Dukly.

Z týmu pociťoval nervozitu. "Hodně jsme chtěli dát gól, bylo to asi znát. V prvním poločase nevystřelili na branku, hrálo se na jednu bránu. Bylo to o tom, kdy ten druhý gól dáme. Vůbec jsem nepochyboval, že bychom ho nedali. Kdybychom byli v koncovce klidu, padlo by tam toho víc," uvedl Štetina.

Určitě to byla moje životní branka, řekl Pešek

Za životní označil křídelník fotbalistů Sparty Jakub Pešek trefu, kterou v domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň zvýšil na konečných 2:0, čímž Pražany posunul do dalšího předkola a zajistil jim minimálně start v základní skupině Evropské ligy. Podle něj dovedli mužstvo k cíli fanoušci.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby doháněli ztrátu 1:2 z úvodního duelu. Do vedení je v odvetě poslal v 16. minutě z penalty David Moberg Karlsson. Duel směřoval do prodloužení, které ale v 81. minutě odvrátil přízemní střelou z vápna právě Pešek.

"Určitě to byla moje životní branka a navíc první soutěžní v dresu Sparty, takže jsem strašně šťastný. Splnil se mi sen. Doufám, že branek dám víc a půjde to tak dál," řekl Pešek na tiskové konferenci.

"Chtěl jsem už vstřelit gól proti Olomouci (v úvodním sobotním kole ligové sezony), ale tohle byla taková třešnička. Věřil jsem tomu, že sílu na to máme a situace si vytvoříme, a že když se do nich dostaneme, rozhodneme z nich. Velké poděkování patří hlavně divákům, kteří nás hnali 90 minut, jezdili jsme po zadku. K cíli nás dostali oni," uvedl osmadvacetiletý rodák z Chrudimi. Na Letnou při povolené padesátiprocentní kapacitě kvůli pandemii koronaviru přišlo přes 9000 fanoušků.

Pešek hrál důležitou roli i při první sparťanské trefě. V pokutovém území ho při výběhu fauloval brankář Richard Strebinger a sudí Bobby Madden odpískal penaltu. "Z mého pohledu to penalta určitě byla, protože jsem byl dřív u balonu. Přeskočil jsem bránícího hráče a gólman nevěděl, jestli tam má jít. Přišel tam pozdě a trefil mě do čelisti," popsala spornou situaci letní posila Sparty z Liberce.

Se svým výkonem ale Pešek úplně spokojený nebyl. "Měl jsem tam takové situace, které jsem mohl řešit lépe. Neměl jsem z nich tak dobrý pocit. U zásadních momentů jsem byl, za ty jsem šťastný, ale je na čem pracovat dál, musím si zvyknout na tempo. Sparta má obrovskou sílu, jsem tady chvíli. Ještě mi to chvíli potrvá, ale jsem rád, že už teď na začátku dostávám prostor, abych se chytnul co nejrychleji. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli," prohlásil.

Jeho týmu se podle něj dlouho nepodařilo přidat druhý gól kvůli chybějící kvalitě. "Musím říct, že jsem toho měl plné zuby. Když už jsem se dostal do nějaké šance, měl jsem těžké nohy a neřešil jsem to dobře. Mohli jsme mít klidnější postup, pokud bychom šance proměnili. Když jsem šel v nastavení sám na brankáře, rozhodoval jsem se, jestli mám nahrát, ale dal jsem si delší dotek. Balon mě už moc neposlouchal a gólman to skvěle vystihl. Jsem rád, že jsme to zvládli jako tým," konstatoval dvojnásobný český reprezentant.

Přiznal, že v dvojutkání s rakouským vicemistrem pociťoval tlak. "Napětí kvůli důležitosti utkání jsme vnímali. Je to jiné (než v Liberci). Sparta je velkoklub. Fanoušci jsou hladoví po úspěchu, dlouho tady nebyl. Jsem šťastný, že fanoušci u toho byli s námi a dotlačili nás k němu," řekl Pešek.

Pražané ve 3. předkole Ligy mistrů vyzvou třetí celek uplynulé sezony francouzské ligy Monako. "Bude to papírový favorit. Když se na něj ale dobře připravíme, budeme hrát týmově a fanoušci budou pokračovat v takovém fandění a podpoře jako dneska a přijdou ve větším počtu, tak je všechno možné," uvedl někdejší hráč Českých Budějovic.