Praha - Běžkyni na lyžích Barboru Havlíčkovou připravuje mistr světa a olympijský medailista Martin Koukal. Současný kouč juniorských reprezentací u talentované závodnice od jara nahradil Stanislava Frühaufa.

"Rok u pana Frühaufa, nebo u manželů Frühaufů, byl skvělý. Obrovsky mě to posunulo v technice, vytrvalosti, prostě ve všem, ale vzájemně jsme si řekli, že už to pro další rok není přínosné, a rozešli jsme se v dobrém," řekla novinářům osmnáctiletá Havlíčková, v uplynulé zimě čtvrtá a pátá na juniorském mistrovství světa.

S vítězem volné padesátky na šampionátu ve Val di Fiemme před 15 lety Koukalem se Havlíčková připravuje odlišně. "Jiné je to úplně ve všem. Víc jsme začali pracovat na síle a obecně jsme se víc přiklonili ke skandinávským metodám. Je tam víc síly, intenzity, vytrvalosti i delší odpočinkové fáze," uvedla běžkyně a dodala: "Je to na dobré cestě. Je to víc individuální a hodnotím to dobře."

V nadcházející sezoně je pro Havlíčkovou prioritou juniorské mistrovství světa. Mezi elitou ve Světovém poháru se možná objeví v prosinci v Davosu, jinak pro ni ještě není prioritou. Když se nominuje, pojede na šampionát do rakouského Seefeldu.

"Jsem ráda, že období podzimu, i když byl krásný, je za mnou a už se to schyluje k tomu, že si stoupnu na lyže a pocítím skluz. Cítím se dobře, moc se těším na sníh a doufám, že to bude dobrý. V přípravě jsem musela překonávat spoustu překážek a doufám, že jsem je překonala a sezona bude dobrá," věří Havlíčková.

Mezi zmíněné překážky patřil zánět šlach levé nohy. Udělala si ho kuriózně v autoškole. "Neřekli mi, že můžu dát nohu ze spojky, a já jsem měla fajfku, chytla jsem na dva měsíce zánět šlach. Nemohla jsem běhat, díky tomu jsem začala s pořádnou přípravou až na začátku prázdnin," vysvětlila dvouměsíční manko. "To k tomu patří, zase na to nikdy nezapomenu," smála se vimperská závodnice.

Před novou sezonou viditelně zhubla. "Začala jsem se stravovat zdravě a vyváženě. Je důležité si to srovnat v hlavě, uvědomit si priority. Říct si, co chci, a jít za svým cílem," naznačila, že to nebylo jednoduché. "Váha se v ženském sportu řeší, kór ve vytrvalostním. Je to velký tlak a společnost si to neuvědomuje. Mělo by se o tom víc mluvit. Každý chce poradit, ale ve výsledku o tom nikdo nic neví."

V poslední době jí na kůži přibylo sedm nových drobných tetování. "Každé pro mě má velký význam. Mám datum narození rodičů a bráchy a hokejové číslo, s kterým hraje po generace celá rodina," připomněla jedenáctku a písmeno M podle bratra Matěje. Levou ruku zdobí nápis 'Zlatovláska'. "Jsem blonďatá, zlato chcete ve sportu získat a láska je v životě strašně důležitá," vysvětlila.

Kožíšek se proměnil v trenéra a běžce na lyžích učí sprintovat

Rychlou proměnou ze závodníka v trenéra prošel běžec na lyžích Dušan Kožíšek. Po uplynulé zimě ukončil kariéru a od jara je asistentem u mužského národního týmu a závodníkům předává své zkušenosti především ze sprintů, z kterých má dvě medaile z mistrovství světa.

"Přechod je složitý. Teprve se do té situace dostávám a peru se s tím," řekl pětatřicetiletý Kožíšek novinářům před blížící se sezonou.

Po zimě ukončili sezonu Kožíšek i Martin Jakš, poslední dva členové úspěšné generace, která v čele s Lukášem Bauerem a Martinem Koukalem vozila medaile z olympiád i mistrovství světa a patřila do špičky ve Světovém poháru. "Když si vzpomenu na naše výsledky, tak je neskutečný, jak se nám to dařilo. Cesta zpátky bude určitě trnitá a běh na dlouhou trať," konstatoval Kožíšek.

První bronz ve sprintu dvojic Kožíšek vybojoval v roce 2005 v Oberstdorfu s Koukalem, současným šéfem juniorské reprezentace a osobním trenérem nadějné Barbory Havlíčkové. "S Martinem se bavíme a konzultujeme tréninky. Vzpomínky jsou silné na společné i individuální závody," uvedl Kožíšek, který druhý bronz ve sprintu dvojic na MS přidal v Sapporu 2007 s Milanem Šperlem.

Současnou českou jedničkou je dvaadvacetiletý Michal Novák, který dosud ve Světovém poháru bodoval dvakrát. "Je hodně cílevědomý a talentovaný. Pokud mu bude sloužit zdraví, mohlo by se mu podařit navázat na naše historické výsledky," řekl Kožíšek, ale uvědomuje si, že medaile hned tak nepřijdou. "Základna je bohužel dost malá. Pokud budu realista, tak v této zimě to na medaile není," doplnil.

Rád by se podílel na tom, aby se čeští běžci v budoucnu vrátili mezi elitu. Kožíšek se o to začal snažit díky svým zkušenostem ze sprintů. "Do nabitého programu jsme zařadili jedno sprintové soustředění. Víc se bohužel nepodařilo, ale všichni si to pochvalovali. Na samostatný sprinterský tým je základna malá. Kromě reprezentace tady není moc mužů, kteří v současné době lyžují," řekl Kožíšek.

Přitom nechybělo mnoho a s lyžováním nemusel mít nic společného. Už dokonce pracoval v oboru informačních technologií. "Programoval jsem stránky, ale zvažoval jsem i funkci kondičního trenéra," řekl Kožíšek. Do reprezentace ho přitáhl nový kouč mužů Vasil Husák. "Oslovil mě, protože mám zkušenosti ze sprintů a mohli bychom se vzájemně doplňovat. Přišlo mi, že si budeme rozumět, takže jsem nabídku přijal."

Se závodníky hledají cestu ke vzájemnému respektu, sám se učí, jak běžce řídit. Zjistil, kolik času práce trenéra zabere. "Od rána do večera se prakticky nezastavím. Zařizují se sportoviště, plánují tréninky, babrá se v technice a rozebírá se to se závodníky. Časově i psychicky to je náročné," řekl Kožíšek.

Během přípravy měl na starosti techniku. Na soustředěních natáčel a rozebíral techniku. "A spravuju náš instagram. Videa mají dobrý ohlas," zmínil i své příspěvky na sociálních sítích.