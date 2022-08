Praha - Nadcházející senátní volby mohou i tentokrát obměnit složení Sněmovny. O místo v horní komoře se budou ucházet dva nynější opoziční poslanci, Milan Brázdil z ANO a Jiří Kobza z SPD. Pokud by se stali senátory, poslanecký mandát by jim zanikl a jejich místo v dolní komoře by obsadili náhradníci. Do Senátu kandiduje také několik bývalých poslanců z minulého volebního období.

Člen sněmovního zdravotnického a bezpečnostního výboru Brázdil se v obvodu Olomouc utká s dalšími sedmi adepty na senátorský post. Patří k nim lékař Lumír Kantor, jenž za KDU-ČSL pozici senátora obhajuje, a někdejší poslankyně ODS a později Trikolory Zuzana Majerová. K pětici Kobzových protikandidátů v obvodu Praha 10 patří nynější senátorka Renata Chmelová kandidující za STAN a kardiochirurg Jan Pirk, kterého navrhla TOP 09. Kobza je ve Sněmovně místopředsedou výboru pro životní prostředí a členem zahraničního výboru.

V minulých senátních volbách v roce 2020 chtělo získat místo v horní komoře sedm tehdy aktivních poslanců. Do druhého volebního kola postoupili Jiří Mašek (ANO), Petr Bendl a Miroslava Němcová (oba ODS), která jako jediná z nich uspěla. V Praze tehdy porazila někdejšího senátora za KDU-ČSL Václava Hampla. Předminulé řádné senátní volby v roce 2018 ke změnám v dolní komoře nevedly.

Z bývalých poslanců z minulého volebního období se nyní ucházejí o senátorskou pozici vedle Majerové lékařka záchranné služby Věra Procházková v obvodu Karlovy Vary a manažerka neziskové organizace Andrea Brzobohatá v obvodu Mělník (obě ANO). Mezi protikandidáty Procházkové figurují například nynější místopředseda Senátu a starosta Božího Daru Jan Horník (STAN) a krajský hejtman Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa). Brzobohatá se utká mimo jiné s obhajujícím Petrem Holečkem (za STAN) a někdejším radním České televize Zdeňkem Šarapatkou (za TOP 09). V Praze 6, v níž se chce senátorem opět stát první místopředseda horní komory Jiří Růžička (za TOP 09), patří ke kandidátům bývalá předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).

Do horní komory chce také čtveřice někdejších poslanců za KSČM, přičemž za tuto stranu kandiduje jen Jiří Valenta v obvodu Plzeň-město. Utká se například s nynějším senátorem Václavem Chaloupkem (za STAN), žokejem Josefem Váňou (za ANO) a advokátkou Danielou Kovářovou. Další bývali poslanci za KSČM Hana Aulická Jírovcová v obvodu Most a Leo Luzar v obvodu Nový Jičín, jenž v kolonce povolání uvedl "nestranný a nezávislý zapsaný mediátor řešící spory v rodinách i firmách", usilují o místo v Senátu jako bezpartijní nezávislí kandidáti. Mezi konkurenty Aulické Jírovcové figurují nynější senátorka Alena Dernerová (za SD-SN) a mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST). Luzar se utká mimo jiné s obhajujícím Petrem Orlem (Zelení). Někdejší komunistický poslanec Daniel Pawlas pak kandiduje v obvodu Frýdek-Místek jako nestraník za hnutí DOMA. K jeho protikandidátům patří náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS) a některý senátor ČSSD, nyní nestraník Petr Gawlas.