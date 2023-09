Nadcházející dva dny budou slunečné, na víkend se ale ochladí

Praha - Slunečné a teplé počasí vydrží v Česku i dnes a v pátek. Na víkend se ale zatáhne a ochladí. Zejména v sobotu by mělo pršet ve většině Česka, odpolední maxima budou jen těsně nad 20 stupni. Na začátku příštího týdne by ovšem opět mělo přijít krátké oteplení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V předchozích dnech padaly v Česku teplotní rekordy a vyloučené nejsou ani dnes. Odpolední maxima by se měla dostat ke 27 stupňům, na západě bude ale chladněji, s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Podobné to bude v pátek, kdy meteorologové čekají maxima okolo 26 stupňů na celém území ČR.

Už v pátek odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnosti, v Čechách se mohou místy objevit přeháňky. V sobotu bude zataženo s občasným deštěm na většině území. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 17 a 21 stupni, na jihovýchodě Česka se mohou dostat až na 24 stupňů. V neděli se začne vyjasňovat, maxima budou kolem 23 stupňů.

Na začátku příštího týdne by pak mělo být polojasno až oblačno, občasný déšť čekají meteorologové od úterý. Nejvyšší teploty budou zpočátku týdne až 26 stupňů, postupně ale klesnou na 14 až 18 stupňů Celsia.