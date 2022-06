Paříž - Soubojem učitele a jeho žáka bude nedělní finále mužské dvouhry na tenisovém Roland Garros, kde proti sobě stanou třináctinásobný šampion Rafael Nadal a nováček v grandslamovém finále Nor Casper Ruud. Pátý hráč světa Nadal zaútočí dva dny po 36. narozeninách na pařížském antukovém turnaji na rekordní 14. triumf a může si celkovým 22. grandslamovým triumfem upevnit pozici nejúspěšnějšího hráče všech dob. Zápas o Pohár mušketýrů začne v 15:00.

Nadal, který před Roland Garros laboroval s chronickým zraněním nohy, je v pařížském finále počtrnácté. Všech předchozích 13 zápasů o titul vyhrál, naposledy triumfoval před dvěma lety.

V letošním čtvrtfinále Nadal vyřadil ve čtyřech setech úřadujícího šampiona a světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče. V semifinále postoupil poté, co si za stavu 7:6, 6:6 Němec Alexander Zverev poranil kotník a musel vzdát. Na Roland Garros má Nadal 111 výher, prohrál jen ve třech zápasech.

Španělský "antukový král" může po lednovém vítězství na Australian Open získat letos druhý grandslamový triumf. Dvaadvacátým titulem by posunul vlastní historické maximum. Djokovič a Švýcar Roger Federer jich mají dvacet.

Nadal je druhým nejstarším finalistou Roland Garros po sedmatřicetiletém Billu Tildenovi v roce 1930. Pokud v neděli uspěje, stane se nejstarším vítězem turnaje v historii.

"Bojoval jsem a udělal všechno možné, abych měl další šanci zahrát si finále Roland Garros. Ve chvíli, kdy pak ale dojde na tyhle okamžiky, všechny oběti, co jsem musel podstoupit, dávají smysl," řekl Nadal.

O 13 let mladší Ruud byl dosud na grandslamu nejdál ve 4. kole loňského Australian Open. Se svým vzorem Nadalem se ještě nikdy na okruhu ATP nestřetl, od roku 2018 ale trénuje po boku svého otce a bývalého hráče Christiana v Nadalově akademii na Mallorce.

Když Nadal vyhrál v roce 2005 první titul na Roland Garros, bylo Ruudovi teprve šest let. "Casper má skvělou povahu, aby v tenise uspěl. Je uvolněný, pokorný a učenlivý. Myslím, že jsme mu v akademii dokázali trochu pomoci," uvedl Nadal.

Osmý hráč světa Ruud se stal prvním Norem v historii, který se dostal do grandslamového finále. Na okruhu ATP neprohrál už deset zápasů za sebou. Před Roland Garros zvítězil v Ženevě. Antukový povrch mu sedí, získal na něm sedm z osmi titulů a od roku 2020 vyhrál na tomto povrchu 66 zápasů.

"Nadal je mým životním idolem a tenhle zápas bude pro mě obrovská výzva. Nebude to snadné, ale zkusím si to užít. Vím, že budu outsider, ale pokusím se zabojovat. Dnes a zítra budu snít o velkých vítězích a památných soubojích, protože jestli mám mít šanci, budu muset předvést také takový výkon. Musím ale věřit, že to zvládnu," řekl Ruud poté, co v semifinále vyřadil ve čtyřech setech Marina Čiliče z Chorvatska.

Vítěz dvouhry obdrží 2,2 milionu eur (zhruba 54,3 milionu korun), poražený finalista získá polovinu.