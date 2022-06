Nadala čeká semifinále French Open, juniorka Havlíčková si zahraje o titul

Paříž - Tenista Rafael Nadal dnes může udělat další krok k zisku čtrnáctého titulu na Roland Garros, kterým by vylepšil vlastní rekord na pařížské antuce. Pětatřicetiletého Španěla čeká semifinále se třetím nasazeným Alexanderem Zverevem. Němec ve čtvrtfinále vyřadil vycházející španělskou hvězdu Carlose Alcaraze. Lucie Havlíčková porazila v českém semifinále juniorek Sáru Bejlek 6:3, 6:7, 7:5 a zahraje si o titul se Solanou Sierraovou. Argentinka porazila v semifinále další Češku Nikolu Bartůňkovou 7:5, 6:0.

Nadal na oblíbené antuce v atraktivním čtvrtfinále udolal navzdory chronickým zdravotním problémům světovou jedničku a úřadujícího šampiona Srba Novaka Djokoviče 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Nadalův duel se Zverevem začne na Kurtu Philippa Chatriera ve 14:45.

Nejdříve od 17:30 se pak bude hrát druhé semifinále, které je soubojem generací. Třiatřicetiletý Chorvat Marin Čilič vyzve o deset let mladšího Caspera Ruuda. Čilič hraje grandslamy už patnáct let a minimálně do semifinále se dostal pošesté v kariéře, poprvé v Paříži. V roce 2014 vyhrál US Open. Osmý nasazený Ruud ještě takhle daleko na grandslamu nebyl.

Havlíčková si zahraje o juniorský titul, Bartůňková neuspěla

Tenistka Lucie Havlíčková v českém semifinále juniorek na Roland Garros porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:7, 7:5 a zahraje si v Paříži o svůj první grandslamový titul. Turnajová devítka může v Paříži navázat na loňský triumf Lindy Noskové. Sedmnáctiletá Havlíčková vyzve stejně starou Argentinku Solanu Sierraovou, která dnes vyřadila jinou českou hráčku Nikolu Bartůňkovou po setech 7:5, 6:0.

Vedle Noskové vyhrála juniorku Roland Garros před 44 lety Hana Mandlíková a před ní také Regina Maršíková (1975) a Renáta Tomanová (1972)

Havlíčková porazila svou o rok mladší deblovou parťačku Bejlek, s níž se dosud probojovala v Paříži do semifinále, po více než dvou a půl hodinách. Po získaném prvním setu měla Havlíčková ve druhé sadě za stavu 5:4 při vlastním podání mečbol, ten nevyužila a Bejlek si vynutila v tie-brejku třetí set.

V něm napínavá přetahovaná pokračovala do stavu 6:5, kdy si Havlíčková vypracovala při soupeřčině servisu další dva mečboly. Ten druhý a celkově třetí v zápase už zužitkovala.

Možné české finále na juniorském Roland Garros zhatila nenasazená Argentinka Sierraová, která porazila po hodině a šesti minutách turnajovou třináctku Bartůňkovou. Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha ztratila proti 575. hráčce světa v prvním setu hned čtyřikrát servis. Ve druhém setu ji nabuzená Sierraová nadělila "kanára".

Gauffová může napodobit Krejčíkovou, postoupila do finále i v deblu

Osmnáctiletá Američanka Coco Gauffová může na tenisovém Roland Garros napodobit loňský double Barbory Krejčíkové. Po čtvrtečním úspěchu v semifinále dvouhry se dnes probojovala do finále i ve čtyřhře po boku krajanky Jessiky Pegulaové.

Osmé nasazené porazily po setech 6:4 a 7:6 jiný americký pár Taylor Townsendová, Madison Keysová. V nedělním finále je čekají vítězky duelu mezi Francouzkami Caroline Garciaovou a Kristinou Mladenovicovou a ukrajinsko-lotyšským párem Ljudmyla Kičenoková, Jelena Ostapenková. O den dříve nastoupí Gauffová ve finále dvouhry proti světové jedničce Ize Šwiateková z Polska, která vyhrála už 34 zápasů v řadě.

Loni Krejčíková porazila ve finále Rusku Anastasii Pavljučenkovou a pak triumfovaly s Kateřinou Siniakovou jako nejvýše nasazený pár ve čtyřhře. Letošní obhajoba byla pro českou tenistku hořká. Vracela se po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte a ve dvouhře vypadla hned v prvním kole s domácí Diane Parryovou. Do čtyřhry nemohla nastoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Šéfka Roland Garros Mauresmová se omluvila za nelichotivá slova o ženském tenise

Ředitelka Roland Garros Amélie Mauresmová se omluvila za svá nelichotivá slova o přitažlivosti ženského tenisu. Když vysvětlovala výběr zápasu pro večerní program, nechala se slyšet, že ženské zápasy nejsou tak atraktivní jako ty mužské. To vyvolalo vlnu kritiky mimo jiné od světové jedničky Polky Igy Šwiatekové. Někdejší grandslamová šampionka Mauresmová tvrdí, že její výrok byl vytržený z kontextu.

"Chtěla bych se omluvit hráčkám, kterých se dotklo to, co jsem řekla," uvedla pro Tennis Channel. "Myslím, že lidé, kteří mě znají na kurtu i mimo něj v průběhu celé kariéry, v průběhu všeho, co jsem kdy dělala, vědí, že jsem velká bojovnice za rovnoprávnost a ženský tenis, ženy obecně," řekla Mauresmová.

Z deseti večerních zápasů, které se na antukovém grandslamu v Paříži odehrály, bylo devět mužských. Bylo to dané také tím, že se na večerní zápasy, které začínaly před devátou hodinou, prodávaly samostatné vstupenky. "Vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jeden zápas, tak bylo těžší tam vybrat ženský, protože musíte brát v úvahu délku. Je to fér pro majitele vstupenek," uvedla Mauresmová.

Příští rok možná vedení turnaje přístup k večernímu programu upraví. "Aby to bylo víc fér pro tenistky, tak by bylo dobré mít možnost nasadit dva zápasy nebo možná ženský zápas a čtyřhru," konstatovala Mauresmová.

Večerní program na Roland Garros kritizovali i tenisoví velikáni Novak Djokovič a Rafael Nadal, kterým se nelíbil pozdní začátek zápasu. Mužské duely se mohly protáhnout přes půlnoc, jako to bylo v případě jejich vzájemného čtvrtfinále. Nadal v něm zvítězil až v půl druhé v noci. Diváci se pak komplikovaně dostávali domů.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Gauffová, Pegulaová (8-USA) - Keysová, Townsendová (USA) 6:4, 7:6 (7:4).

Juniorky:

Dvouhra - semifinále:

Havlíčková (9-ČR) - Bejlek (10-ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 7:5, Sierraová (Arg.) - Bartůňková (13-ČR) 7:5, 6:0.