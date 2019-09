Nadal zdolal Čiliče, končí obhájkyně Ósakaová i Strýcová ve čtyřhře

New York - Španělský tenista Rafael Nadal porazil na US Open Chorvata Marina Čiliče 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 a na grandslamu postoupil do čtvrtfinále pojedenácté z posledních dvanácti startů a po čtyřicáté v kariéře. Světová deblová tenisová jednička Barbora Strýcová skončila ve čtyřhře na US Open ve 3. kole. Wimbledonské vítězky Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nestačily stejně jako na Roland Garros na Ljudmilu Kičenokovou a Jelenu Ostapenkovou a s ukrajinsko-lotyšským párem prohrály 4:6 a 3:6.

"Soupeřky nás úplně přehrály. Když to sedne Ostapenkové, tak to střílí z jakéhokoliv úhlu kurtu. Zkoušely jsme tentokrát všechno, jenže ona prakticky všechno vracela a zabíjela. I proto jsme se do zápasu nemohly dostat," hodnotila Strýcová, kterou Ostapenková nastřelila smečí do zad stejně jako forhendem Sie Šu-wej.

Tchajwanka navíc hrála od druhé hry s nataženým tříslem, kvůli kterému se nechala ošetřovat. "Pro jistotu si to nechala ovázat, aby jí to víc nebolelo. Během zápasu si už ani nestěžovala a neovlivnilo nás to," řekla Češka.

V Paříži i v New Yorku podlehly Kičenokové a Ostapenkové ve stejné fázi. "Tentokrát jsme to odehrály o trochu lépe. Ony ale obecně nejsou pár, proti kterým hráváme rády, protože se proti nim nikdy nedostaneme do rytmu," řekla Strýcová.

Od triumfu v londýnském All England Clubu je Strýcová deblovou jedničkou. "Lidi si to uvědomují, někdo mi i pogratuluje. To je moc hezké. Soupeřky proti mně ale chtějí předvést svůj nejlepší výkon, protože přede mnou už nikdo lepší není," prohlásila třiatřicetiletá hráčka, jež může po US Open o první místo přijít.

Dostat se před ní můžou Francouzka Kristina Mladenovicová s Maďarkou Tímeou Babosovou, k tomu ale potřebují závěrečný grandslam sezony poprvé vyhrát. Strýcová se Sie Šu-wej si jako první pár sezony zajistily start na Turnaji mistryň. Účast v Šen-čenu měly jistou už před zápasem třetího kola.

Nadal zdolal Čiliče a je po čtyřicáté v grandslamovém čtvrtfinále

Nadala nyní čeká Argentinec Diego Schwartzman, který vyřadil šestého nasazeného Alexandera Zvereva z Německa ve čtyřech setech 3:6, 6:2, 6:4 a 6:3.

Nadal první vážný test v turnaji zvládl, ačkoli o druhý set přišel kvůli pasivitě a výborným úderům Čiliče. I golfista a kamarád Nadala Tiger Woods v hledišti kroutil hlavou, ale poté mu španělský trojnásobný vítěz US Open ukázal své kvality.

Levoruký Nadal zvedl diváky ze sedadel v koncovce. Doběhl volej Chorvata mířící ven z kurtu a míč poslal vedle sítě přesně do rohu. "Je to jednoduché popsat, a těžší zahrát. Byla to jediná možnost, jak výměnu vyhrát," řekl Nadal. Připravil si mečbol, který vzápětí 37. vítězným úderem zápasu proměnil.

"Zezačátku mě hodně tlačil, každý míč odpaloval rázně a já stál na return daleko. Po druhém setu jsem si řekl, že to musím změnit, jinak bude mít zápas ve svých rukou. Začal jsem returnovat více do kurtu a vyplatilo se mi to," řekl Nadal.

Schwartzmanovi pomohlo v klání se Zverevem nevhodné chování Němce, který ve druhé sadě za stavu 2:4 dostal dvě varování za napálení míče do hlediště a nadávky, kvůli čemuž přišel o podání. Zverev navíc zaznamenal 17 dvojchyb. "Dal mi díky tomu hodně příležitostí a bylo by hříchem je nevyužít. Return je mou silnou stránkou, hodně si na něj věřím a vedl jsem si dobře," řekl dvacátý nasazený Schwartzman.

Po utkání si myslel, že jeho příštím soupeřem bude Ital Matteo Berrettini. "Hráli jsme zároveň, na velké obrazovce dávali, jak má mečbol, tak jsem si říkal: Zase on! Prohrál jsem s ním ze tří mečbolů ve Wimbledonu," řekl Argentinec. Až později zjistil, že ho čeká Nadal, se kterým v sedmi vzájemných zápasech uhrál pouhé dva sety. "Bude to chtít rány na lajnu a využít šance," uvedl Schwartzman.

Obhájkyni Ósakaovou na US Open vyřadila Bencicová

Obhájkyně titulu na tenisovém US Open Japonka Naomi Ósakaová prohrála v osmifinále se Švýcarkou Belindou Bencicovou 5:7, 4:6 a přijde o první místo ve světovém žebříčku. Do čela se vrátí Australanka Ashleigh Bartyová.

V boji o semifinále se Bencicová utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou, která odvrátila dva mečboly a zdolala Němku Julii Görgesovou 6:7, 7:5 a 6:3.

Jednadvacetiletá Ósakaová triumfovala loni v New Yorku a letos na Australian Open, ale od té doby se jí na grandslamech nedaří. Na Roland Garros prohrála ve 3. kole s Kateřinou Siniakovou, ve Wimbledonu dokonce hned v 1. kole.

Ósakaová hrála proti třinácté nasazené Bencicové s nákolenkou na levé noze. Pod zataženou střechou centrkurtu přišla o první servis utkání, ještě se dokázala do setu vrátit, ale v koncovce znovu podání neudržela. Švýcarka udeřila i v úvodu druhé sady a za pomoci výborného servisu o vlastní podání nepřišla.

Japonka si za stavu 2:3 ve druhé sadě vyžádala ošetření. Po rozhovoru s fyzioterapeutkou si vzala jen prášek na bolest.

"Naomi je vynikající hráčka a musela jsem hrát nejlépe, jak umím, abych uspěla. Jsem ráda, že jsem to zvládla," pochvalovala si Bencicová na kurtu. "Snažila jsem se hrát míček brzy po odskoku, hrát takticky, trochu jako šachy," usmála se. V grandslamovém čtvrtfinále je podruhé v kariéře, poprvé postoupila mezi osm nejlepších jako sedmnáctiletá před pěti lety právě na US Open.

Třiadvacetiletá Vekičová si vybojovala premiérové grandslamové čtvrtfinále. Oba mečboly odvrátila ve druhé sadě při podání Görgesové. "Pořád jsem bojovala a věřila, že můžu vyhrát. Je to nádherný pocit," řekla turnajová třiadvacítka Vekičová. "S Belindou jsme kamarádky, často spolu trénujeme," uvedla Chorvatka na adresu své další soupeřky.

Do čtvrtfinále ve Flushing Meadows neprošla ani jedna ze čtveřice nejvýše nasazených žen. V osmifinále dohrály Ósakaová, dvojka Bartyová i třetí nasazená Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka Rumunka Simona Halepová skončila už ve 2. kole.

Vyřazení Ósakaové znamená, že potřetí v řadě bude mít každý z grandslamů jinou vítězku dvouhry žen, což se v open éře stane poprvé.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Čilič (22-Chorv.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, Schwartzman (20-Arg.) - A. Zverev (6-Něm.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:3, Monfils (13-Fr.) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:2, 6:2, Berrettini (24-It.) - Rubljov (Rus.) 6:1, 6:4, 7:6 (8:6), .

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Bencicová (13-Švýc.) - Ósakaová (1-Jap.) 7:5, 6:4, Andreescuová (15-Kan.) - Townsendová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Vekičová (23-Chorv.) - Görgesová (26-Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, Mertensová (25-Belg.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Kičenoková, Ostapenková (14-Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 3. kolo:

Čchan Chao-čching, Venus (Tchaj-wan/N. Zél.) - Peschkeová, Koolhof (8-ČR/Niz.) 6:3, 7:6 (7:0).