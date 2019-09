Nadal vyhrál počtvrté US Open a má 19. grandslamový titul

Španělský tenista Rafael Nadal ve finále US Open.

Španělský tenista Rafael Nadal ve finále US Open. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Španělský tenista Rafael Nadal vyhrál počtvrté v kariéře US Open a v New Yorku tak dosáhl na svůj devatenáctý grandslamový titul. Ve finále porazil Daniila Medveděva z Ruska v pětisetové bitvě 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 a 6:4 a už jen jeden titul ho dělí od rekordmana Švýcara Rogera Federera.

Třiatřicetiletý Nadal přitom ztratil cestou do finále pouze jediný set, který mu vzal v osmifinále Marin Čilič z Chorvatska. Španěl triumfem navázal na letošní titul z antukového Roland Garros, hrál i finále Australian Open a ve Wimbledonu skončil v semifinále.

Pátý nasazený Medveděv je prvním ruským tenistou v grandslamovém finále po Maratu Safinovi na Australian Open 2005.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Nadal (2-Šp.) - Medveděv (5-Rus.) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.