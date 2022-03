Nadal vyhrál i 17. zápas v sezoně, v Indian Wells vyřadil Evanse

Indian Wells (USA) - Španělský tenista Rafael Nadal udržel na turnaji v Indian Wells letošní neporazitelnost. Vítěz rekordních 21 grandslamů ve třetím kole vyřadil Brita Daniela Evanse 7:5, 6:3, svou bilanci vylepšil o 17. výhru a útočí na čtvrtý titul v sezoně. Do osmifinále v kalifornské poušti postoupila i úřadující šampionka Paula Badosaová, která porazila španělskou krajanku Saru Sorribesovou 7:6, 6:1.

Nadal si proti Evansovi připsal jako první hráč v historii 400. výhru na turnajích Masters. "O tom jsem vůbec nevěděl, ale je to hezké číslo, samozřejmě," okomentoval pokoření milníku. "Každopádně to byla důležitá výhra proti nevyzpytatelnému soupeři. Je důležité, že jsem dokázal vyhrál oba dva úvodní zápasy, i když jsem nehrál nijak skvěle. Ale tentokrát už to bylo o něco lepší," dodal Nadal, jenž v předchozím duelu se Sebastianem Kordou jen těsně odvrátil první prohru v sezoně.

Badosaová se může stát první tenistkou, která v Indian Wells obhájí titul, po Martině Navrátilové, jež to dokázala v roce 1991. O místo ve čtvrtfinále se utká s finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou. Devatenáctiletá Kanaďanka do Kalifornie přijela povzbuzená úspěšnou obhajobou titulu v mexickém Monterrey a ve 3. kole vyřadila domácí Shelby Rogersovou ve třech setech 6:1, 3:6, 6:3.

Gaël Monfils si proti Daniilu Medveděvovi připsal druhou výhru v kariéře proti světové jedničce. Poprvé porazil v roce 2009 Nadala, tentokrát zdolal ruského tenistu 4:6, 6:3, 6:1 a připravil ho o místo v čele žebříčku ATP, kam se po dvoutýdenní pauze vrátí Novak Djokovič.

"Je lepší být světovou jedničkou třeba i jen jeden týden, než se tam nikdy nedostat? Já bych řekl, že je lepší to dokázat," řekl Medveděv smířeně. K uhájení světového trůnu před Djokovičem, který v Kalifornii kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19 nemůže startovat, potřeboval v Indian Wells uhrát alespoň čtvrtfinále.

Ze hry venku je i loňská finalistka a dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková. Běloruská tenistka, která nastoupila se zatejpovaným pravým ramenem, se v duelu s Jelenou Rybakinovou trápila s podáním a především v závěru zápasu ji zdravotní problémy omezovaly. V pátém gamu druhého setu zůstala po dvojchybě, kterých nasbírala celkem osm, dlouho zkroucená na kurtu za základní čárou, až ji přišel zkontrolovat rozhodčí z umpiru, zda nepotřebuje ošetření. Uslzená Azarenková se ale nakonec oklepala a duel dohrála, soupeřce z Kazachstánu podlehla 3:6, 4:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch): Muži (dotace 9,554.920 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Monfils (26-Fr.) - Medveděv (1-Rus.) 4:6, 6:3, 6:1, Nadal (4-Šp.) - Evans (27-Brit.) 7:5, 6:3, Brooksby (USA) - Tsitsipas (5-Řec.) 1:6, 6:3, 6:2, Kyrgios (Austr.) - Ruud (8-Nor.) 6:4, 6:4, Sinner (10-It.) - Bonzi (Fr.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, Norrie (12-Brit.) - Basilašvili (18-Gruz.) 3:6, 6:3, 6:1, Opelka (17-USA) - Shapovalov (13-Kan.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Alcaraz (19-Šp.) - Bautista (15-Šp.) 6:2, 6:0. Ženy (dotace 8,369.455 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Badosaová (5-Šp.) - Sorribesová (32-Šp.) 7:6 (7:4), 6:1, Rybakinová (17-Kaz.) - Azarenková (13-Běl.) 6:3, 6:4, Fernandezová (18-Kan.) - Rogersová (USA) 6:1, 3:6, 6:3, Golubicová (31-Švýc.) - Paoliniová (It.) 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).