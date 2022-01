Nadal vyhrál Australian Open a získal rekordní 21. grandslamový titul

Melbourne - Rafael Nadal vyhrál tenisové Australian Open a má rekordní 21. grandslamový titul. Pětatřicetiletý Španěl ve finále s Daniilem Medveděvem otočil zápas z 0:2 na sety a po více než pěti hodinách zvítězil 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 a 7:5. V historických tabulkách se tak odpoutal od dvacetinásobných šampionů Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

Nadal se na začátku roku vrátil na kurty poté, co druhou polovinu minulé sezony zmeškal kvůli zranění chodidla. První set s turnajovou dvojkou Medveděvem, který byl po Djokovičově vyhoštění nejvýše postaveným hráčem v pavouku, jasně prohrál. Ve druhé sadě vedl Nadal 4:1 a pak ještě 5:3, ale do konce to nedotáhl a sada dospěla do zkrácené hry. I tu rozehrál Španěl lépe, když vedl 5:3. Jenže jeho vyzyvatel pak vyhrál čtyři míče za sebou a jediný set ho dělil od druhého grandslamového titulu.

Nadal rychlý konec nepřipustil. Začal hrát pestřeji, využíval kraťasy a třetí set získal pro sebe díky brejku v devátém gamu. Začal mít navrch. Ve čtvrté sadě brejknul ruského soupeře hned dvakrát a srovnal stav. To už bylo jasné, že se zápas protáhne přes půlnoc melbournského času. Zaplněná aréna Roda Lavera viděla v koncovce další zápletku. Nadal utekl do vedení s brejkem a za stavu 5:4 vedl při svém servisu 30:0, ale udělal dvojchybu a Medveděv mu pak servis sebral.

Neradoval se dlouho, v jedenáctém gamu ho Španěl brejknul zpět a druhou šanci už využil. Když volejem proměnil mečbol, bylo vidět na jeho tváři dojetí i nevěřícný úsměv. Zápas z 0:2 na sety otočil poprvé po patnácti letech. Naposledy se mu to podařilo proti Rusovi Michailu Južnému v osmifinále Wimbledonu 2007. Ve finále Australian Open to dokázal naposledy domácí tenista Roy Emerson v roce 1965.

Rodák z Mallorky vyhrál Australian Open podruhé, od jeho posledního triumfu uplynulo třináct let. Trofej dostal v půl druhé ráno. Bylo to druhé nejdelší finále Australian Open od roku 2012, kdy Nadal prohrál s Djokovičem za pět hodin a 53 minut. Do Austrálie přitom před třemi týdny přijel jen se dvěma odehranými zápasy.

V Melbourne pak vyhrál přípravný turnaj i samotný grandslam. "Pro mě je to prostě úžasné. Upřímně, před měsícem a půl jsem nevěděl, jestli budu moci ještě znovu hrát tenis. Bezpochyby je tohle jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře. Ta obrovská podpora, jaké se mi v posledních třech týdnech dostalo, zůstane v mém srdci po zbytek života," uvedl při ceremoniálu.

Zatímco Djokoviče Medveděv loni v New Yorku k rekordnímu grandslamovému titulu nepustil, Nadala nezastavil. "Bylo to šílené. Úroveň byla hodně vysoká. Po dvou setech jsi se zvedl. Čekal jsem, že budeš unavený, aspoň trochu, ale tys to vyhrál," prohlásil ruský tenista uznale. "Seš úžasný šampion a myslím, že ta rivalita mezi vámi (Nadalem, Federerem a Djokovičem) pořád je. Ještě to neskončilo. Gratuluji, bylo to neuvěřitelné."

Nadal má reálnou šanci zaútočit i na dvaadvacátý titul, protože další grandslam se koná na jeho oblíbené antuce v Paříži, kde zvítězil třináctkrát.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Muži, dvouhra - finále:

Nadal (6-Šp.) - Medveděv (2-Rus.) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.