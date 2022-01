Nadal vyhrál Australian Open a získal rekordní 21. grandslamový titul

Melbourne - Rafael Nadal vyhrál tenisové Australian Open a má rekordní 21. grandslamový titul. Pětatřicetiletý Španěl ve finále s Daniilem Medveděvem otočil zápas z 0:2 na sety a po více než pěti hodinách zvítězil 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 a 7:5. V historických tabulkách se tak odpoutal od dvacetinásobných šampionů Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

Nadal se na začátku roku vrátil na kurty poté, co druhou polovinu minulé sezony zmeškal kvůli zranění chodidla. První set s turnajovou dvojkou Medveděvem, který byl po Djokovičově vyhoštění nejvýše postaveným hráčem v pavouku, jasně prohrál. Ve druhé sadě vedl Nadal 4:1 a pak ještě 5:3, ale do konce to nedotáhl a sada dospěla do zkrácené hry. I tu rozehrál Španěl lépe, když vedl 5:3. Jenže jeho vyzyvatel pak vyhrál čtyři míče za sebou a jediný set ho dělil od druhého grandslamového titulu.

Nadal rychlý konec nepřipustil. Začal hrát pestřeji, využíval kraťasy a třetí set získal pro sebe díky brejku v devátém gamu. Začal mít navrch. Ve čtvrté sadě brejknul ruského soupeře hned dvakrát a srovnal stav. To už bylo jasné, že se zápas protáhne přes půlnoc melbournského času. Zaplněná aréna Roda Lavera viděla v koncovce další zápletku. Nadal utekl do vedení s brejkem a za stavu 5:4 vedl při svém servisu 30:0, ale udělal dvojchybu a Medveděv mu pak servis sebral.

Neradoval se dlouho, v jedenáctém gamu ho španěl brejknul zpět a a druhou šanci už využil. Když volejem proměnil mečbol, bylo vidět na jeho tváři dojetí i nevěřícný úsměv. Zápas z 0:2 na sety otočil poprvé po patnácti letech. Naposledy se mu to podařilo proti Rusovi Michailu Južnému v osmifinále Wimbledonu 2007.

Rodák z Mallorky vyhrál Australian Open podruhé, od jeho posledního triumfu uplynulo třináct let. Má reálnou šanci zaútočit na dvaadvacátý titul, protože další grandslam se koná na jeho oblíbené antuce v Paříži, kde zvítězil třináctkrát.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Muži, dvouhra - finále:

Nadal (6-Šp.) - Medveděv (2-Rus.) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.