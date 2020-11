Nadal vstoupil do turnaje v Paříži 1000. vítězstvím v kariéře

Paříž - Rafael Nadal porazil ve španělském souboji v 2. kole turnaje v Paříži Feliciana Lópeze 4:6, 7:6, 6:4 a jako čtvrtý tenista v takzvané open éře si připsal 1000. vítězství. Čtyřiatřicetiletý Mallorčan usiluje při osmém startu na halovém turnaji série Masters ve francouzské metropoli o zisk prvního titulu.

Tisícím vítězstvím Nadal napodobil Jimmyho Connorse (1274 výher), Rogera Federera (1242) a Ivana Lendla (1068). Aktuální světová jednička Novak Djokovič, jenž v Paříži neobhajuje loňský titul, je v historickém žebříčku šestý s 932 výhrami.

"Jediné negativum 1000 výher je to, že jste velmi staří, protože k tomu, abyste vyhráli tolik zápasů, potřebujete hodně dlouhou kariéru. Ale jsem moc šťastný," uvedl Nadal během ceremonie na kurtu, kde převzal plaketu s číslem 1000. "Znamená to, že se mi povedlo hodně věcí. Jsem na to pyšný. Čelil jsem během kariéry mnoha těžkostem, zvlášť co se týče zranění, ale vždycky jsem v sobě našel touhu pokračovat," řekl vyhlášený bojovník.

Nadal se zařadil do elitního klubu hráčů s tisícovkou výher po dvouapůlhodinovém boji s o pět let starším Lópezem, jenž ho v minulých dvou vzájemných duelech porazil. "Zahájil jsem zápas tím nejhorším možným způsobem, ztrátou servisu, což je špatné především s tak skvěle podávajícími hráči, jako je Feli. Od té doby jsem byl po zbytek utkání pod tlakem, ale dokázal jsem najít cestu k vítězství," řekl Nadal.

Do Paříže se Nadal vrátil po třech týdnech od okamžiku, co ve městě nad Seinou venku na antuce získal na odloženém Roland Garros jubilejní 20. grandslamový titul. V osmifinále se nejvýše nasazený hráč turnaje utká s Australanem Jordanem Thompsonem.

Hladce do osmifinále prošel ve výborné formě hrající Rus Andrej Rubljov, jenž na vítězství 6:1, 6:2 nad Moldavanem Radu Albotem nepotřeboval ani hodinu. Vítěz říjnových turnajů ve Vídni a Petrohradu si připsal jedenácté vítězství za sebou a dvacáté z posledních 21 zápasů.

Vstup do turnaje v 2. kole zvládl i Argentinec Diego Schwartzman. Argentinec, jemuž účast v semifinále zajistí bez ohledu na výsledky jeho soupeřů start na Turnaji mistrů, porazil 7:5, 6:3 Francouze Richarda Gasqueta.