Španělský tenista Rafael Nadal na turnaji US Open v New Yorku. ČTK/AP/Jason DeCrow

New York - S vypětím všech sil a ve svém nejdelším utkání na US Open prošel obhájce titulu Rafael Nadal do osmifinále. Španěla čtyři hodiny a třiadvacet minut trápil Rus Karen Chačanov, ale favorit nakonec vyhrál 5:7, 7:5, 7:6 a 7:6.

"Jsem hodně rád, že jsem postoupil, protože jsem se octil ve velice složité situaci. Měl jsem během zápasu problémy a on hrál agresivně. Mám pár věcí, na kterých musím před dalším duelem popracovat," řekl Nadal před cestou z kurtu.

S ruským soupeřem Nadal naposledy prohrál před osmi lety a zprvu se zdálo, že Chačanov sérii šestnácti výher ukončí. Tvrdě hrající sedmadvacátý nasazený získal první set a ve druhém šel po brejku na 5:4 podávat na zisk druhé sady.

Nadal je ale jedním z největších bojovníků, jaký kdy na okruhu běhal s raketou, a nepovolil dvaadvacetiletému mladíkovi ani setbol. Za stavu 5:5 se začal snášet z nebe déšť a po zatažení střechy uklidněný Nadal přidal další dvě hry.

Odpor Chačanova ale nezlomil. I v dalších sadách musel ve většině výměn předvést výbornou hru a bojovat. Až v tie-breaku třetí sady ukázal Rus záchvěv nejistoty a třemi dvojchybami Španělovi pomohl. Ve čtvrtém setu podával Nadal na výhru, ale ještě přišla jedna ruská revolta, než zápas ukončil dalším úspěšným tie-breakem.

Nadal přežil ofenzivní smršť Chačanova a jeho 66 vítězných úderů včetně 22 es. Před dalším utkáním, ve kterém narazí na Nikoloze Basilašviliho z Gruzie, musí dávat dohromady i pravou nohu. Po prvním setech si nechal podvázat pravé koleno.