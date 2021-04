Nadal si o dvanáctý titul z Barcelony zahraje proti Tsitsipasovi

Praha - Španělský tenista Rafael Nadal si zahraje o dvanáctý titul z turnaje v Barceloně. Třetí hráč světa v semifinále porazil 6:3, 6:2 krajana Pabla Carreňa. Ve finále nastoupí proti Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka, který si poradil dvakrát 6:3 s Jannikem Sinnerem z Itálie. Půjde o reprízu finále z roku 2018, kdy bývalý první hráč světa Nadal zvítězil 6:2, 6:1 a získal dosud poslední titul z Barcelony.

Čtyřiatřicetiletý Nadal má s Tsitsipasem bilanci šest výher a dvě porážky. Jednu z nich zaznamenal ve čtvrtfinále letošního Australian Open, kde nad světovou pětkou vedl 2:0 na sety, ale nakonec prohrál.

Dvaadvacetiletý Tsitsipas minulý týden vyhrál turnaj v Monte Carlu a natáhl vítěznou sérii na devět zápasů. V neděli bude usilovat o sedmý titul v kariéře. Nadal si ve finále zahraje poprvé od října a celkem má na kontě 86 titulů včetně 20 grandslamů.

Djokovič nestačil na Karaceva a o titul si v Bělehradu nezahraje

Světová tenisová jednička Srb Novak Djokovič domácí turnaj v Bělehradu, který se na okruh ATP vrátil poprvé od roku 2012, nevyhraje. V dnešním semifinále prohrál 5:7, 6:4 a 4:6 s Aslanem Karacevem z Ruska, který mu oplatil porážku ze semifinále únorového Australian Open.

Djokovič přitom vstoupil do utkání s 28. hráčem žebříčku dobře. V první sadě vedl 3:0, ale soupeř dokázal skóre otočit. Ve druhé se obrat povedl domácí hvězdě, ale v rozhodujícím setu ztratil Djokovič za stavu 3:3 podání a Karacev vedení udržel.

"Klobouk dolů, zasloužil si vyhrát," řekl Djokovič, který po vyřazení nenaváže na bělehradské triumfy z let 2009 a 2011. "Odehráli jsme spoustu skvělých výměn, ale nebudu na ně moc vzpomínat, když jsem prohrál. Bojoval jsem, ale on vždycky, když to potřeboval, zahrál skvělý úder," dodal.

"Tohle je bez pochyby moje největší vítězství. Na Australian Open jsem měl pocit, že jsem hrál proti zdi, ale tohle byl jiný povrch a já byl koncentrovaný," připomněl Karacev prohru s Djokovičem z úvodního grandslamu sezony.

Karacev si zahraje o druhý titul v kariéře. Dosud jediné finále v březnu v Dubaji vyhrál. V srbské metropoli bude jeho finálovým soupeřem druhý nasazený hráč Matteo Berrettini z Itálie, který porazil 6:1, 6:7, 6:0 Japonce Tara Daniela.

Bartyová otočila semifinále se Svitolinovou a zahraje si o třetí letošní titul

Světová jednička Ashleigh Bartyová si ve Stuttgartu zahraje o třetí letošní titul. Australská tenistka v semifinále otočila zápas s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny a vyhrála 4:6, 7:6 a 6:2.

Bartyová stejně jako ve čtvrtfinále s Karolínou Plíškovou ztratila první set, ale nakonec dnešní 25. narozeniny oslavila postupem. Svitolinovou, která do semifinále prošla po výhře nad Petrou Kvitovou, porazila za dvě hodiny a osm minut.

Ve finále Bartyová nastoupí proti Aryně Sabalenkové z Běloruska, která porazila 6:3, 6:2 světovou trojku Simonu Halepovou z Rumunska. Australanka zatím vyhrála oba letošní zápasy o titul a bude usilovat o 11. triumf v kariéře. Sabalenková může získat druhý titul v sezoně a celkově desátý.

Mertensová si v Istanbulu zahraje o druhý letošní titul

Belgická tenistka Elise Mertensová si po čtyřech letech opět zahraje finále na turnaji v Istanbulu. Nasazená jednička dnes porazila 6:1, 6:4 svou deblovou partnerku a turnajovou trojku Rusku Veroniku Kuděrmětovovou, která přišla o možnost navázat na dva týdny starý titul z Charlestonu. Finálovou soupeřkou Mertensové bude Rumunka Sorana Cirsteaová.

Mertensová může vyhrát druhý turnaj WTA v sezoně po úspěchu na únorovém Gippsland Trophy v Melbourne a sedmý celkově. V roce 2017 v Istanbulu ve finále neuspěla proti Ukrajince Elině Svitolinové. Nyní má šanci na double. S Kuděrmětovovou dnes budou hrát ještě o postup do finále čtyřhry.

Ve druhém semifinále si Cirsteaová poradila dvakrát 6:4 s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Jednatřicetiletá Rumunka se ve finále představí poprvé od předloňského září a celkově popáté v kariéře. Jediný dosavadní titul získala v roce 2008 v Taškentu.

Výsledky tenisových turnajů Turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 1,702.800 eur) Dvouhra - semifinále: Tsitsipas (2-Řec.) - Sinner (11-It.) 6:3, 6:3. Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 711.800 eur) Dvouhra - semifinále: Karacev (3-Rus.) - Djokovič (1-Srb.) 7:5, 4:6, 6:4, Berrettini (2-It.) - Daniel (Jap.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:0. Čtyřhra - finále: I. Sabanov, M. Sabanov (Chorv.) - Behar, Escobar (Urug./Kol.) 6:3, 7:6 (7:5). Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456.073 eur) Dvouhra - čtvrtfinále: Sabalenková (5-Běl.) - Kontaveitová (Est.) 7:5, 4:6, 6:1. Dvouhra - semifinále: Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (4-Ukr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, Sabalenková (5-Běl.) - Halepová (2-Rum.) 6:3, 6:2. Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 235.238 dolarů) Dvouhra - semifinále: Mertensová (1-Belg.) - Kuděrmětovová (3- Rus.) 6:1, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:4.