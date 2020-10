Nadal potvrdil účast na Masters v Paříži, může vyrovnat rekord

Paříž - Rafael Nadal se po třináctém triumfu na Roland Garros vrátí na začátku listopadu do Paříže a na tamním halovém Masters se pokusí vyrovnat rekord. Druhý hráč světového tenisového žebříčku potvrdil start v Bercy, kde by se případně 36. trofejí z turnajů Masters dotáhl na srbského rivala Novaka Djokoviče. Ten naopak oznámil, že ve francouzské metropoli startovat nebude.

Nadal po dalším skvostném představení na antukovém grandslamu nechával svůj další program otevřený. "Je čas na halovou sezonu. Připravuju se na Paříž-Bercy," oznámil čtyřiatřicetiletý španělský tenista na twitteru s fotografií z tréninku ve své akademii.

Na tamním Masters, které začne 2. listopadu, bude startovat poosmé. Pokaždé došel minimálně do čtvrtfinále; nejdále hned poprvé v roce 2007, kdy ve finále podlehl Argentinci Davidu Nalbandianovi.

V této sezoně, výrazně zkrácené kvůli nemoci covid-19, má Nadal zatím bilanci 22 výher a čtyř porážek. Titul před Roland Garros získal i v únoru v Acapulcu a díky 20. grandslamové trofeji před deseti dny vyrovnal rekord Rogera Federera.

Djokovič loni v Bercy zvítězil, ale titul obhajovat nebude. "Tam bych nezískal žádné body do žebříčku. Pojedu do Vídně a do Londýna," řekl srbským novinářům tenista, jehož cílem je zakončit rok na prvním místě pořadí ATP.

Nevzrušuje ho ani Nadalova možnost vyrovnat jeho rekord 36 titulů z Masters. "To opravdu není moje priorita. Já bych se rád zapsal do historie jako tenista, který strávil nejvíce týdnů v čele žebříčku ATP," doplnil Djokovič, který ztrácí na vedoucího Federera 19 týdnů.