Nadal porazil ve strhující bitvě Djokoviče a je v Paříži v semifinále

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal porazil ve strhující bitvě ve čtvrtfinále Roland Garros světovou jedničku a úřadujícího šampiona Srba Novaka Djokoviče 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Dál živí šanci na zisk čtrnáctého titulu z pařížského grandslamu, kterým by opět vylepšil svůj rekord. V semifinále pětatřicetiletý hráč vyzve třetího nasazeného Alexandera Zvereva z Německa, který zdolal vycházející španělskou hvězdu Carlose Alcaraze 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Pátý hráč světa Nadal, který v minulých týdnech laboroval s chronickým zraněním nohy, oplatil svému srbskému rivalovi porážku z loňského semifinále. Celkem si na svém oblíbeném antukovém turnaji připsal 110. vítězství, prohrál zde dosud jen třikrát. S Djokovičem má nyní bilanci 29 výher a 30 porážek.

Rodák z Mallorky a vítěz letošního Australian Open může zaútočit na 22. grandslamový triumf, kterým by znovu posunul historické maximum. Dvacet triumfů mají Djokovič a Švýcar Roger Federer.

"Je to pro mě hrozně emotivní. Děkuji moc publiku za podporu. Na tomhle kurtu, který pro mě tolik znamená, jsem zažil další mimořádný zápas," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu.

"Novak je jedním z nejlepších hráčů tenisové historie a vždy, když s ním hraju, je to obrovská výzva. Dnes to byla další bitva. Abyste ho porazili, musíte hrát všechny balony na sto procent. Byla to kouzelná noc a jsem rád, jak to dopadlo," doplnil Nadal.

Djokovič s Nadalem se utkali na grandslamu poosmnácté, více soubojů žádní jiní soupeři v Open éře nesvedli. Lepší vstup do zápasu měl Španěl, který hned v úvodu prolomil soupeřův servis, stejný počin zopakoval také o pár desítek minut později a první set vyhrál jasně 6:2.

Nadalovi patřil i vstup do druhé sady. Po dvou rychlých brejcích se ujal vedení 3:0. Poté však jeho výborné podání přestalo fungovat a Djokovič ožil. Srb v takřka hodinu a půl dlouhé druhé sadě sebral Španělovi třikrát podání a po triumfu 6:4 se vrátil do hry.

Oboustranně atraktivní přetahovaná dvou gigantů pokračovala. Nadal po dvou brejcích vyhrál třetí sadu 6:2. Djokovič zase i přes frustraci, kdy udeřil zlostně raketou do sítě, utekl v úvodu čtvrtého setu do vedení 3:0.

Dvojnásobný vítěz Roland Garros měl později za stavu 5:3 při svém podání dva setboly, aby si vynutil rozhodující sadu. Ty však nevyužil, utkání dospělo do zkrácené hry a v ní si Nadal vypracoval pět mečbolů. Přestože bojovný Djokovič ještě tři z nich odvrátil, Nadal si už vítězství utéct nenechal a po čtyřech hodinách a 12 minutách duel uzavřel. V semifinále Roland Garros je po patnácté.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Nadal (5-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).