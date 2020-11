Nadal porazil Tsitsipase v boji o semifinále Turnaje mistrů

Londýn - Řecký tenista Stefanos Tsitsipas loňské vítězství na Turnaji mistrů neobhájí. V přímém souboji o postup ze skupiny podlehl Španělovi Rafaelu Nadalovi 4:6, 6:4, 2:6. Skupinu Londýn 2000 ovládl Rakušan Dominic Thiem, i když se třetího vítězství v základní části nedočkal. V odpoledním zápase prohrál s ruským nováčkem závěrečné akce sezony Andrejem Rubljovem podlehl 2:6 a 5:7.

Nadal se po úterní porážce s Thiemem udržel výhrou nad Tsitsipasem ve hře o první titul z Turnaje mistrů. Semifinále si světová dvojka zahraje při desáté účasti už pošesté. Soupeřem čtyřiatřicetiletého Španěla bude už jistý vítěz skupiny Tokio 1970 Rus Daniil Medveděv.

Rubljov v úterý nevyužil proti Tsitsipasovi mečbol a před dnešním loučením s londýnskou halou O2 už byl bez šance na postup. Thiem naopak věděl, že skupinu vyhraje a začal vlažně. První set šampion letošního US Open ztratil za 26 minut, až ve druhém síly na kurtu vyrovnal, nicméně Rubljovovi podlehl potřetí v řadě.

Thiem dnešní porážkou přišel o šanci sesadit Nadala z druhého místa světového žebříčku. Zároveň se připravil o možnost oslavit jubilejní 300. vyhraný zápas na okruhu. Odmítl, že by šetřil síly na semifinále. "Na to jsem nemyslel. Chtěl jsem vyhrát, i získat těch 200 bodů (do žebříčku), ale na druhou stranu musím uznat, že takhle porážka až tak nebolí," řekl Thiem.

O finále si v sobotu zahraje proti vítězi páteční bitvy mezi jedničkou Novakem Djokovičem a Alexanderem Zverevem.

Turnaj mistrů v Londýně

--------

Dvouhra - skupina Londýn 2000:

Nadal (2-Šp.) - Tsitsipas (6-Řec.) 6:4, 4:6, 6:2, Rubljov (7-Rus.) - Thiem (3-Rak.) 6:2, 7:5.

Konečná tabulka:

1. Thiem 3 2 1 4:3 2 2. Nadal 3 2 1 4:3 2 3. Tsitsipas 3 1 2 4:5 1 4. Rubljov 3 1 2 3:4 1

Čtyřhra - skupina Mikea Bryana:

Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) - Krawietz, Mies (3-Něm.) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:4, Kubot, Melo (8-Pol./Braz.) - Koolhof, Mektič (5-Niz./Chorv.) 6:4, 6:7 (2:7), 10:8.

Konečná tabulka:

1. Koolhof, Mektič 3 2 1 5:3 2 2. Ram, Salisbury 3 2 1 4:4 2 3. Krawietz, Mies 3 1 2 4:4 1 4. Kubot, Melo 3 1 2 3:5 1