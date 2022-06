Nadal podstoupí po Roland Garros další léčbu, cestou injekcí už jít nechce

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal po zisku 14. titulu na antukovém Roland Garros připustil, že je jeho další budoucnost nejistá. Pokud bude fit, chtěl by za pár týdnů nastoupit ve Wimbledonu. Nehodlá však absolvovat stejné kroky jako nyní v Paříži, kde kvůli chronickému onemocnění levé nohy hrál pod injekcemi. Pokud nenajde v příštích týdnech způsob, jak své potíže řešit jinak, bude muset zvážit i operaci.

"Je jasné, že takhle to dál nejde," řekl na tiskové konferenci Nadal. Pátého hráče světa poslední týdny intenzivně limituje stejně jako v minulém roce chronické onemocnění nohy, tzv. Müller-Weissův syndrom. Toto degenerativní onemocnění způsobující deformaci jedné z kostí ve střední části chodidla mu způsobuje velké bolesti. "Měl jsem tu svého doktora a byl jsem schopný turnaj absolvovat jen díky tomu, že jsem dostal umrtvující injekci do nervu v chodidle a hrál na necitlivé noze," popsal Nadal.

Rodák z Mallorky již během turnaje uvedl, že hraje každý zápas, jako by měl být jeho poslední. Navzdory zdravotním potížím vyřadil Nadal ve čtvrtfinále úřadujícího šampiona Novaka Djokoviče, poté postoupil po zranění Alexandera Zvereva a ve finále vyprovodil ve třech setech Caspera Ruuda. Šestatřicetiletý Španěl posunul vlastní historické maximum na 22 grandslamových titulů a v hledišti mu s dalšími celebritami tleskal i španělský král Felipe VI. "Roland Garros je Roland Garros," vysvětlil, proč celý proces absolvoval.

V pozápasovém rozhovoru na kurtu Nadal vzkázal, že nehodlá nic vzdát a bude chtít v kariéře pokračovat. "Pokud bude mé tělo připravené na Wimbledon, pak tam pojedu. Je to soutěž, v níž nechcete chybět," uvedl Nadal k dalšímu grandslamovému turnaji, který startuje 27. června.

Během příštích týdnů podstoupí řadu zákroků, které by mu měly od jeho současných potíží ulevit. "Bude tam radiofrekvenční injekce do nervu a pokus o jeho lehké spálení. To by mohlo na delší dobu fungovat. Pokud to zabere, budu v tom pokračovat. Pokud ne, bude to jiný příběh," citovala Nadala agentura Reuters.

Krajní možností je podle něj operace. "Velký chirurgický zákrok mi nezaručuje, že budu znovu konkurenceschopný a bude trvat dlouho, než se vrátím. Pojďme tedy krok za krokem, jako jsem to dělal celou svou tenisovou kariéru," prohlásil opatrně vítěz lednového Australian Open.

Cestou jako v Paříži přes umrtvující injekce už jít nehodlá. "Nechci se znovu dostat do této pozice. Může se to stát jednou, ale ne pravidelně. Není to životní filozofie, kterou bych se chtěl řídit," řekl Nadal. "Uvidíme, jak to bude dál. Jsem pozitivní člověk a vždy spíše očekávám, že věci půjdou správným směrem. Buďme tedy sebevědomí a pozitivní," dodal nejstarší šampion v historii Roland Garros.