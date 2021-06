Nadal po náročné sezoně na antuce vynechá Wimbledon i olympijské hry v Tokiu

Madrid - Španělský tenista Rafael Nadal po náročné antukové sezoně vynechá Wimbledon i olympijské hry v Tokiu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz o tom informoval na sociální síti twitter.

"Taková rozhodnutí nikdy nejsou lehká, ale poradil jsem se s týmem a dal jsem i na to, co mi říká tělo," uvedl pětatřicetiletý Nadal. "Je to správné rozhodnutí. Cílem je prodloužit si kariéru, abych mohl dělat to, co mám rád a mohl hrát na nejvyšší úrovni," dodal vítěz 20 grandslamových turnajů ve dvouhře.

Nadal v této sezoně získal dva tituly v Barceloně a Římě, letos má bilanci 24 výher a čtyři porážky. Naposledy se představil na Roland Garros, kde minulý týden v semifinále prohrál se Srbem Novakem Djokovičem a promarnil šanci zaútočit na 14. pařížský triumf.

Ve Wimbledonu se měl Nadal představit pouhé dva týdny po Roland Garros, což podle něj také přispělo k rozhodnutí londýnský grandslam vynechat. "Prevence přetížení těla je v této fázi kariéry velmi důležitá a krátká pauza regeneraci moc nepomohla," prohlásil.

Na olympijských hrách Nadal startoval třikrát. V roce 2008 v Pekingu získal zlato ve dvouhře, o osm let později v Riu de Janeiro triumfoval ve čtyřhře.