Nadal ovládl počtrnácté Roland Garros a získal rekordní 22. grandslamový titul

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal vyhrál počtrnácté Roland Garros. Pátý hráč světa porazil ve finále Nora Caspera Ruuda jasně 6:3, 6:3, 6:0 a vrátil se na pařížský trůn po dvou letech. Rodák z Mallorky získal rovněž rekordní 22. grandslamový titul a vylepšil vlastní historické maximum. Srb Novak Djokovič a Švýcar Roger Federer mají o dva triumfy méně.

Nadal se dva dny po 36. narozeninách stal nejstarším vítězem Roland Garros v historii. Na French Open vyhrál 112. zápas, prohrál dosud jen tři. Španělský tenista zůstal na pařížské antuce neporažený i ve svém čtrnáctém finále. Navázal na lednový triumf na Australian Open a může myslet na kalendářní Grand Slam. První dva grandslamy v sezoně vyhrál Nadal poprvé v kariéře.

"Je těžké popsat pocity, které mám. Přiznám se, že jsem nevěřil, že tu ještě budu v šestatřiceti letech na vrcholu a zároveň v čele žebříčku v počtu grandslamových titulů. Nevím, co přijde v budoucnu, ale budu se snažit dál, abych pokračoval," řekl v rozhovoru na kurtu Nadal, který se před turnajem i během něj potýkal s bolestmi kvůli chronickému onemocnění nohy.

O 13 let mladší Ruud svému vzoru příliš vzdorovat nedokázal a prohrál za dvě hodiny a 20 minut. Osmý hráč žebříčku ATP se do finále grandslamu probojoval jako první Nor v historii. Dosud bylo jeho maximem 4. kolo z loňského Australian Open.

Nadal zahájil finálové utkání sebevědomě. Po dvou prolomených servisech vyhrál první sadu jasně 6:3. Ruud ve druhém setu si za stavu 2:1 vybojoval brejk. Nadal však od té doby zapnul na vyšší úroveň a pěti gamy za sebou sadu otočil ve svůj prospěch. V nastoleném tempu pokračoval i v závěrečném setu, v němž nadělil soupeři "kanára". Tento počin se povedl Španělovi ve finále Roland Garros potřetí v kariéře.

"Bylo to mé první finále. Chci pogratulovat Rafovi, že to zase dokázal. Všichni víme, jaký je to šampion. Konečně jsem pocítil, jaké to je si s ním zahrát ve finále. Nejsem první obětí, už jich pár přede mnou bylo. Všichni věříme, že bude (Nadal) ještě nějaký čas pokračovat, protože je ikonou světového tenisu," prohlásil Ruud.

Nadal vyhrál na antuce 63. turnaj v kariéře. Dvaadvaceti grandslamovými tituly vyrovnal bilanci Steffi Grafové. Více triumfů mají v tenisové historii jen Serena Williamsová (23) a Margaret Courtová (24).

Garciaová s Mladenovicovou vyhrály na Roland Garros čtyřhru

Francouzské tenistky Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová vyhrály podruhé v kariéře čtyřhru na Roland Garros. Domácí pár porazil v Paříži americké soupeřky Cori Gauffovou a Jessicu Pegulaovou 2:6, 6:3, 6:2. Garciaová s Mladenovicovou vyhrály společně antukový grandslam také před šesti lety.

Domácí hráčky získaly v bouřlivé atmosféře páté společné vítězství v kariéře a všechny zaznamenaly na antuce. Na Roland Garros se letos představily díky divoké kartě od pořadatelů.

Osmadvacetiletá Garciaová získala sedmý titul a druhý grandslamový. O rok starší Mladenovicová uspěla ve čtyřhře na French Open počtvrté, když v letech 2019 a 2020 triumfovala s Maďarkou Timeou Babosovou. Celkově má v deblu šestý grandslamový titul, když vyhrála také dvakrát na Australian Open (2018, 2020).

Osmnáctiletá Gauffová naopak prohrála druhé finále ve dvou dnech. V sobotu nestačila ve dvouhře na světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska. S Pegulaovou byly letos na pátém turnaji, jediné vítězství získaly v únoru v Dauhá.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - finále:

Nadal (5-Šp.) - Ruud (8-Nor.) 6:3, 6:3, 6:0.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Garciaová, Mladenovicová (Fr.) - Gauffová, Pegulaová (8-USA) 2:6, 6:3, 6:2.