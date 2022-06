Nadal nechal po postupu přes Djokoviče svou budoucnost otevřenou

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal nadchl čtvtfinálovou bitvou na Roland Garros s Novakem Djokovičem sportovní svět, po postupu mezi čtyři nejlepší hráče soutěže ale nechal svou další budoucnost otevřenou. Držitel rekordních třinácti triumfů z pařížského grandslamu se potýká s chronickým onemocněním nohy, tzv. Müller-Weissovým syndromem. V semifinále vyzve třetího hráče světa Alexandera Zvereva z Německa.

"Hraji tenhle turnaj, protože jsme udělali určité kroky. Díky nim jsem tu připraven nastoupit. Co se ale stane potom, nevím," citovala pětatřicetiletého Nadala po utkání agentura DPA.

Rodák z Mallorky porazil světovou jedničku Djokoviče po více než čtyřhodinové bitvě 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 a postoupil do svého patnáctého semifinále na Roland Garros. Srbskému soupeři oplatil v Paříži vyřazení z loňského semifinále a vylepšil bilanci vzájemných zápasů na 29:30. Na pařížské antuce prohrál Nadal od roku 2005 jen tři zápasy a může zaútočit na 22. grandslamový titul, kterým by posunul vlastní historické maximum.

Světovou pětku však v poslední době intenzivně limituje degenerativní onemocnění způsobující deformaci jedné z kostí ve střední části chodidla. Španěl již kvůli bolestem vypadl na květnovém turnaji v Římě ve 3. kole. "To, že je tu se mnou doktor, mi hodně pomáhá," řekl Nadal.

Před utkáním s Djokovičem uvedl, že hraje každý zápas na Roland Garros s vědomím, že by mohl být jeho poslední v kariéře. "Poslední tři měsíce nebyly jednoduché, takže jsem byl dnes po zápase hodně emotivní," uvedl Španěl.

V pátečním semifinále Nadala čeká světová trojka Alexander Zverev. Němec vyřadil Nadalova krajana Carlose Alcaraze. Nadal v den zápasu oslaví 36. narozeniny.

"Soustředím se už jen na páteční semifinále. S nohou je to, jak to je. Pokud nebudeme schopní najít způsob, jak to zlepšit, nebo alespoň trochu vyřešit, bude to pro mě ohromně těžké. Samozřejmě budu se snažit něco objevit, ale zatím jsme nic nenašli," dodal Nadal.