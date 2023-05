Nadal nebude na Roland Garros obhajovat titul, chybět bude poprvé po 19 letech

Manacor (Španělsko) - Tenista Rafael Nadal se kvůli zranění kyčle odhlásil z Roland Garros. Čtrnáctinásobný šampion, který na pařížském grandslamu nechyběl od svého debutu v roce 2005, to oznámil na dnešní tiskové konferenci ve své tenisové akademii na Mallorce.

Další osud sezony nechal Nadal otevřený. Kariéru zatím nekončí, předpokládá ale, že rok 2024 bude jeho posledním. "Do poslední chvíle jsem dřel. Ale je to nemožné, poprvé po mnoha letech. Momentálně nejsem schopný Roland Garros hrát. Vzhledem k tomu, co pro mne ten turnaj znamená, si dovedete představit, jak těžké to je. Nemám v úmyslu hrát tenis ještě pár dalších měsíců," uvedl.

Šestatřicetiletý Španěl, který během kariéry získal rekordních 22 grandslamových titulů, má na Roland Garros z 18 startů impozantní bilanci 112 výher a jen tří porážek. Vloni získal na své oblíbené antuce trofej navzdory chronickým problémům s chodidlem.

Letošní sezonu mu zhatily zdravotní problémy hned v úvodu. Na lednovém Australian Open vypadl už ve druhém kole a od té doby léčí zranění levé kyčle. Zatím neví, jak dlouho ještě bude mimo hru, zraněním ale končit nehodlá.

"Člověk nikdy neví, jak se věci vyvinou. Příští rok ale bude pravděpodobně můj poslední a chci si ho užít," prohlásil a dodal, že proto si nyní chce dopřát čas a zcela se uzdravit. Nevyloučil, že se vrátí až v září po US Open.

Roland Garros začne 28. května. Vzhledem k tomu, že Nadal na turnaji neobhájí 2000 bodů za loňské vítězství, klesne ve světovém žebříčku ze 14. místa na zhruba 120. příčku. Poprvé od 24. března 2003 tak vypadne z první stovky pořadí ATP.