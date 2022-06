Nadal může udělat další krok ke 14. titulu na Roland Garros, čeká ho semifinále

Paříž - Tenista Rafael Nadal dnes může udělat další krok k zisku čtrnáctého titulu na Roland Garros, kterým by vylepšil vlastní rekord na pařížské antuce. Pětatřicetiletého Španěla čeká semifinále se třetím nasazeným Alexanderem Zverevem. Němec ve čtvrtfinále vyřadil vycházející španělskou hvězdu Carlose Alcaraze.

Nadal na oblíbené antuce v atraktivním čtvrtfinále udolal navzdory chronickým zdravotním problémům světovou jedničku a úřadujícího šampiona Srba Novaka Djokoviče 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Nadalův duel se Zverevem začne na Kurtu Philippa Chatriera ve 14:45.

Nejdříve od 17:30 se pak bude hrát druhé semifinále, které je soubojem generací. Třiatřicetiletý Chorvat Marin Čilič vyzve o deset let mladšího Caspera Ruuda. Čilič hraje grandslamy už patnáct let a minimálně do semifinále se dostal pošesté v kariéře, poprvé v Paříži. V roce 2014 vyhrál US Open. Osmý nasazený Ruud ještě takhle daleko na grandslamu nebyl.

Šéfka Roland Garros Mauresmová se omluvila za nelichotivá slova o ženském tenise

Ředitelka Roland Garros Amélie Mauresmová se omluvila za svá nelichotivá slova o přitažlivosti ženského tenisu. Když vysvětlovala výběr zápasu pro večerní program, nechala se slyšet, že ženské zápasy nejsou tak atraktivní jako ty mužské. To vyvolalo vlnu kritiky mimo jiné od světové jedničky Polky Igy Šwiatekové. Někdejší grandslamová šampionka Mauresmová tvrdí, že její výrok byl vytržený z kontextu.

"Chtěla bych se omluvit hráčkám, kterých se dotklo to, co jsem řekla," uvedla pro Tennis Channel. "Myslím, že lidé, kteří mě znají na kurtu i mimo něj v průběhu celé kariéry, v průběhu všeho, co jsem kdy dělala, vědí, že jsem velká bojovnice za rovnoprávnost a ženský tenis, ženy obecně," řekla Mauresmová.

Z deseti večerních zápasů, které se na antukovém grandslamu v Paříži odehrály, bylo devět mužských. Bylo to dané také tím, že se na večerní zápasy, které začínaly před devátou hodinou, prodávaly samostatné vstupenky. "Vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jeden zápas, tak bylo těžší tam vybrat ženský, protože musíte brát v úvahu délku. Je to fér pro majitele vstupenek," uvedla Mauresmová.

Příští rok možná vedení turnaje přístup k večernímu programu upraví. "Aby to bylo víc fér pro tenistky, tak by bylo dobré mít možnost nasadit dva zápasy nebo možná ženský zápas a čtyřhru," konstatovala Mauresmová.

Večerní program na Roland Garros kritizovali i tenisoví velikáni Novak Djokovič a Rafael Nadal, kterým se nelíbil pozdní začátek zápasu. Mužské duely se mohly protáhnout přes půlnoc, jako to bylo v případě jejich vzájemného čtvrtfinále. Nadal v něm zvítězil až v půl druhé v noci. Diváci se pak komplikovaně dostávali domů.