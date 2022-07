Nadal kvůli zranění odstoupil před semifinále z Wimbledonu

Londýn - Španělský tenista Rafael Nadal vzdal kvůli natrženému břišnímu svalu start v pátečním semifinále Wimbledonu proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi a na trávě v All England Clubu rekordní 23. grandslamový titul nezíská. Vítěz Australian Open a Roland Garros to oznámil na dnešní tiskové konferenci. Přišel tím o možnost vybojovat třetí titul z turnajů velké čtyřky za sebou a o šanci zkompletovat takzvaný kalendářní grandslam.

"Jak si bohužel dovedete domyslet, jsem tu proto, abych se odhlásil z turnaje," řekl Nadal novinářům. "Nedovedu si představit, že bych s těmito bolestmi ještě vyhrál dva zápasy. Důležitější než titul pro mě je, abych byl v pořádku. Každý ví, kolik úsilí jsem do toho vložil, ale nemůžu riskovat, abych byl pak mimo sport další dva nebo tři měsíce. Mrzí mě to," uvedl Nadal.

Rodák z Mallorky útočil na třetí wimbledonský triumf v kariéře a první od roku 2010. Kvůli poškozenému břišnímu svalu se ale potýkal už během čtvrtfinále s Američanem Taylorem Fritzem s bolestmi. Podle deníku Marca má v břišním svalu sedm milimetrů dlouhou trhlinu.

Přestože mu jeho otec gesty z tribuny doporučoval, aby čtvrtfinálový duel skrečoval, španělský tenista si vzal přestávku na ošetření, utkání dohrál a po pětisetové bitvě postoupil. Připsal si zároveň 19. vítězství na grandslamových turnajích za sebou. "V zápase mě několikrát napadlo, že ho nedohraju. V břiše není něco v pořádku," prohlásil poté španělský hráč, který na turnaji plnil roli nasazené dvojky.

Dnes Nadal nejprve trénoval v ústraní na kurtech v klubu Aorangi Park. Zkoušel nejen podání, ale i bekhendové a forhendové údery. Poté se rozhodl z turnaje odstoupit.

"Celý den jsem přemýšlel o konečném rozhodnutí. Ač jsem se během kariéry snažil pokračovat i za těžkých podmínek, v téhle situaci je zřejmé, že pokud bych hrál dál, bylo by zranění horší a horší," uvedl Nadal. "Nemohu podávat. Nejde jen o to, že nezaservíruju správnou rychlostí, ale ani nedokážu udělat ten správný pohyb," doplnil Španěl.

Zranění jej připravilo o možnost stát se prvním tenistou od roku 1969 po Rodu Laverovi, který by získal v jednom roce všechny čtyři grandslamové tituly.

Není to navíc poprvé, co Nadala trápí tento rok zdravotní potíže. Čtvrtého hráče světa již během Roland Garros limitovalo stejně jako v minulém roce chronické onemocnění levé nohy, tzv. Müller-Weissův syndrom. Toto degenerativní onemocnění způsobující deformaci jedné z kostí ve střední části chodidla mu způsobovalo velké bolesti. Nadal kvůli tomu absolvoval řadu umrtvujících injekcí do nervu a po triumfu na pařížské antuce se nechal slyšet, že už nikdy v budoucnu podobnou cestou jít nehodlá.

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion tak neposune vlastní rekord v čele historického žebříčku. Naopak se k němu může přiblížit Srb Novak Djokovič. Obhájce wimbledonského titulu má na kontě o dva primáty méně a v pátečním semifinále vyzve domácího Camerona Norrieho.

Pokud obhájce tří posledních wimbledonských triumfů postoupí do finále i tentokrát, vyzve Kyrgiose, který naopak zažije na grandslamu boj o singlový titul premiérově. Naposledy se z Australanů do finále Wimbledonu dostal Mark Phillppoussis v roce 2003.