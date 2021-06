Nadal i Ósakaová vynechají Wimbledon, Španěl i olympiádu

Madrid - Španělský tenista Rafael Nadal po náročné antukové sezoně vynechá Wimbledon i olympijské hry v Tokiu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz o tom informoval na sociální síti twitter. Japonka Naomi Ósakaová podle svého agenta nebude hrát ani ve Wimbledonu. Vrátit se hodlá před domácími fanoušky na olympijském turnaji.

"Taková rozhodnutí nikdy nejsou lehká, ale poradil jsem se s týmem a dal jsem i na to, co mi říká tělo," uvedl pětatřicetiletý Nadal. "Je to správné rozhodnutí. Cílem je prodloužit si kariéru, abych mohl dělat to, co mám rád a mohl hrát na nejvyšší úrovni," dodal vítěz 20 grandslamových turnajů ve dvouhře.

Nadal v této sezoně získal dva tituly v Barceloně a Římě, letos má bilanci 24 výher a čtyři porážky. Naposledy se představil na Roland Garros, kde minulý týden v semifinále prohrál se Srbem Novakem Djokovičem a promarnil šanci zaútočit na 14. pařížský triumf.

Ve Wimbledonu se měl Nadal představit pouhé dva týdny po Roland Garros, což podle něj také přispělo k rozhodnutí londýnský grandslam vynechat. "Prevence přetížení těla je v této fázi kariéry velmi důležitá a krátká pauza regeneraci moc nepomohla," prohlásil.

Na olympijských hrách Nadal startoval třikrát. V roce 2008 v Pekingu získal zlato ve dvouhře, o osm let později v Riu de Janeiro triumfoval ve čtyřhře.

Ósakaová vynechá i Wimbledon, vrátit se chce na olympijském turnaji

Japonská tenistka Naomi Ósakaová podle svého agenta nebude hrát ani ve Wimbledonu. Světová dvojka si chce po odstoupení z Roland Garros, které zdůvodnila ochranou svého duševního zdraví, dopřát delší pauzu s rodinou a přáteli. Vrátit se hodlá před domácími fanoušky na olympijském turnaji v Tokiu.

Třiadvacetiletá Ósakaová na antukovém grandslamu v Paříži vyvolala pozdvižení úmyslem bojkotovat média. Po kritické reakci okolí se po postupu do 2. kola rozhodla z turnaje odstoupit a přiznala, že od svého triumfu na US Open v roce 2018 trpí depresemi. Vynecháním povinných tiskových konferencí se chtěla vyhnout stresu z vystupování před médii, který má na její psychiku neblahý vliv.

Nyní si chce podle oznámení agenta Stuarta Duguideho dopřát další čas na vyřešení osobních záležitostí. "Na olympiádu bude připravena a už se moc těší, až si zahraje před domácími fanoušky," napsal Duguid v mailu médiím.