Nadal i Djokovič zahájili v Austrálii ATP Cup vítězně

Sydney - Hlavní hvězdy nového ATP Cupu Rafael Nadal a Novak Djokovič dnes zahájili vítězně soutěž v Austrálii, která slouží tenistům zároveň jako příprava na první grandslam sezony. Opětovně nicméně vyzvali organizátory, aby se pokusili dohodnout s pořadateli Davis Cupu a obě týmové soutěže sloučili.

Světová jednička Nadal porazil Nikoloze Basilašviliho 6:3, 7:5 a dovedl Španěly k výhře nad Gruzií. Djokovič potřeboval dva tie-breaky na Kevina Andersona, jenž se vrací na kurty po problémech s kolenem a loktem. I Djokovič nicméně Srbsku pomohl k výhře nad Jihoafričany a zahájil úspěšně přípravu na Australian Open, kde bude za dva týdny obhajovat titul.

"Začal jsem hodně dobře, vedl jsem 4:1, ale Kevin se zlepšil. Byl v ráži, kvalita hry byla vysoká. Jsem rád, jak jsem tuhle bouřku přežil," uvedl Djokovič.

ATP Cup se koná jen šest týdnů po novém Davisově poháru, který se od loňska rovněž hraje na jednom místě a pro 18 týmů zároveň. V Austrálii startuje 24 zemí a zápasy se opět protahují dlouho do noci.

"Potřebujeme mít jen jednu událost, Super World Cup, nebo jak to kdo chce nazývat," nabádal Dojkovič na tiskové konferenci. "To se nestane příští rok. Ale pokud by se ITF a ATP rychle dohodly, mohlo by to být reálně už v roce 2022," dodal srbský tenista stojící v čele hráčské asociace.

První vítězství do čtyřčlenných skupin zapsaly také týmy Argentiny, Francie, Japonska a Chorvatska. Hostitelskými městy jsou Sydney, Perth a Brisbane a hraje se o 15 milionů dolarů. Z nejužší světové špičky chybí pouze Roger Federer.

Skupina A (Brisbane):

Francie - Chile 2:1

Paire - Jarry 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, Monfils - Garín 6:3, 7:5, Mahut, Roger-Vasselin - Garín, Jarry 5:7, 2:6.

Srbsko - JAR 3:0

Lajovič - Harris 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Djokovič - Anderson 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Čačič, Troicki - Klaasen, Roelofse 6:3, 6:2.

Skupina B (Perth):

Japonsko - Uruguay 3:0

Soeda - M. Cuevas 6:1, 6:3, Nišioka - P. Cuevas 6:0, 6:1, Macui, McLachlan - Behar, P. Cuevas 7:6 (7:5), 6:4.

Španělsko - Gruzie 3:0

Bautista - Metreveli 6:0, 6:0, Nadal - Basilašvili 6:3, 7:5, Carreňo, F. López - Bakši, Civadze 6:3, 6:4.

Skupina E (Sydney):

Argentina - Polsko 2:1

Pella - Majchrzak 6:2, 2:6, 6:2, Schwartzman - Hurkacz 6:4, 2:6, 3:6, M. González, Molteni - Hurkacz, Kubot 6:2, 6:4.

Rakousko - Chorvatsko 0:3

Novak - Čilič 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, Thiem - Čorič 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, Marach, J. Melzer - Dodig, Mektič 6:7 (4:7), 2:6.