Nadace založená Dvořákovými podpoří mladé chemiky 200 miliony Kč

Praha - Desítky mladých vědců-chemiků či výzkumných týmů hodlá podpořit Nadace Experientia. Její zakladatelé, vědci Hana a Dalimil Dvořákovi, do ní během příštích 20 let vloží 200 milionů korun. Vedle dosavadní podpory stáží a startovacích grantů pro začínající výzkumníky se zaměří i na studenty středních a vysokých škol. Nadace to dnes uvedla na tiskové konferenci.

Peníze podle zástupců nadace umožní 40 chemikům strávit rok na prestižních zahraničních univerzitách, nebo pomohou výzkumníkům, kteří se z ciziny už vrátili, založit až 20 výzkumných skupin na tuzemských vědeckých pracovištích.

"Studentům středních a vysokých škol pak chceme nabídnout kurzy a mentory, kteří jim pomohou zorientovat se v různých fázích kariéry," řekla ČTK ředitelka nadace Anna Batistová. Pro mladší chemiky by měl vzniknout také web s poradenstvím, podle Batistové se tento projekt možná rozběhne ještě letos.

Experientia zatím 16,5 milionu korun podpořila 13 vědců na startu kariéry. Předsedkyně správní rady Irena G. Stará zdůraznila, že polovina si pobyty prodloužila, už čistě v režii hostitelské instituce a čtyři vědci už mají vlastní výzkumné skupiny.

Loni na podzim podle Dvořákové zjišťovala nadace mezi 70 vědci a vědkyněmi, jaký typ pomoci je pro ně důležitý. Poté se rozhodli dát do zahraničních stáží a start-up grantů více peněz i podporovat mladší chemické talenty. Dvořáková, která je správní členkou nadace, dnes také oznámila, že se nadace "profesionalizuje", aby v budoucnu fungovala i nezávisle na nich. ČTK později řekla, že před lety začínali jako malý tým a mnohé dělali "na koleni". Nyní v nadaci vzniká například investiční výbor a posílila správní rada. Dalimil Dvořák pak uvedl, že změnou také vyslali vzkaz k mladším chemikům-studentům, že nadace tu bude po další dvě dekády a během své kariéry mohou počítat s možností podpory.

Dvořákovi do nadace, která podporuje studenty osmým rokem, vkládají příjmy z licenčních poplatků, které skončily v roce 2017. Oba se jako začínající vědci potkali v laboratoři. Dalimil Dvořák se chemii věnuje Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), jeho žena pracuje v centrálních laboratořích VŠCHT. Předtím však Hana Dvořáková pracovala ve skupině Antonína Holého v Ústavu organické chemie a Biochemie Československé akademie věd. Z jeho laboratoře vzešla řada účinných antivirotik.

"Já jsem v rámci své dizertační práce pracovala na látkách příbuzných," upřesnila s tím, že byla "ve správný čas na správném místě". V 90. letech se tak stala spoludržitelkou několika patentů na látky, které dnes pomáhají pacientům s HIV/AIDS nebo hepatitidou B. Kolem roku 2000 rodině začalo chodit hodně peněz, velké bohatství však podle Dvořákové neladilo s jejich životním stylem. Rozhodli se tedy vrátit peníze tam, odkud přišly.

Dalimil Dvořák dnes zdůraznil, že zahraniční stáž je pro mladé vědce velice důležitá kvůli kontaktům i zkušenostem. "Když tam člověk přijede s vlastními penězi, má v podstatě vyhráno a může si vybrat pracoviště svých snů," řekl. Jako velkou příležitost vidí stáž i letošní stipendisté Eva Bednářová a Rafael Navrátil. Bednářová se bude ve Spojených státech zabývat metodami, které pomohou snížit vedlejší účinky chemoterapeutik, Navrátil pak zkoumáním způsobů vytváření nových uhlíkových vazeb bez těžkých kovů.

Dvořák dodal, že po návratu ze zahraničí je také zásadní, aby si vědec mohl založit vlastní nezávislou skupinu a pokračovat v práci. Právě proto začala nadace loni poskytovat zmíněné start-up granty. Prvním vědcem, který grant využil, je Ondřej Basczyňski. Vědec se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy věnuje cílenému doručování léčiv v těle.