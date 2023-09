Nad Olomouckým krajem přechází silné bouřky, hasiči zasahují u Konic

Prostějov - Přes Olomoucký kraj přechází pás silných bouřek. Hasiči zatím vyjížděli do obce Dzbel na Prostějovsku, kde voda zaplavila několik sklepů a garáží. Voda se po vydatném dešti vlila i do nedaleké osady Ladín a obce Ponikev. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Předtím bouřky zasáhly i jih Moravy, kde museli hasiči na řadě míst odčerpávat vodu.

Silné bouřky odpoledne podle Balážové zasáhly zejména část oblasti Konic na Prostějovsku. "Ve Dzbelu zaplavila voda z polí jednu ulici a vlila se i do některých sklepů a garáží. Na místě je šest jednotek, které čistí těžkou technikou propustky, aby voda mohla odtéct. Začínají čerpat vodu ze sklepů," uvedla Balážová.

Silné deště se podle Českého hydrometeorologického ústavu objevily i na Jesenicku. Na stanici Zlaté Hory spadlo ve velmi silné bouřce jen za půl hodiny 33,4 milimetru srážek, tedy 33,4 litru vody na metr čtvereční.

Bouře zasáhly odpoledne a vpodvečer rovněž Jihomoravský kraj. Hasiči tam vyjížděli do 19:00 ke třem desítkám zásahů souvisejících s bouřkami. Nejvíce zásahů bylo v regionu Boskovic, a to převážně čerpání vody, sdělili na síti X (dříve twitter).