Paříž - Nad pařížskou katedrálu Notre-Dame, které minulý týden shořela střecha i s krovem, začnou dnes lezci natahovat provizorní ochrannou plachtu. Meteorologové totiž na následující dny předpovídají vydatný déšť, a památkáři se proto obávají dalšího poškození cenné stavby, informovala dnes stanice BFMTV. Ve Francii se mezitím debatuje o tom, v jaké podobě chrám obnovit.

"Největší prioritou je ochránit katedrálu před deštěm, který má přijít. Vše je připraveno," řekl dnes BFMTV hlavní architekt chrámu Notre-Dame Philippe Villeneuve. Přípravy na zakrytí stavby podle něj správci urychlili právě kvůli nepříznivé předpovědi počasí.

Podle meteorologů z Météo-France bude v Paříži pršet již dnes večer, vydatné srážky se ale očekávají především ve čtvrtek, kdy je bude doprovázet i silný vítr.

Katedrála Notre-Dame začala hořet minulý týden v pondělí a v úterý nad ránem se hasičům podařilo ji uhasit. Církevní stavba přišla o střechu, krovy a špičatou věžičku nad chrámovou lodí, takzvaný sanktusník. Poškození chrámu nezpůsobil jen oheň, ale i voda, kterou požár hasili.

Právě kvůli obavě, že by déšť mohl citlivý pařížský vápenec, ze kterého je budova postavena, ještě více poškodit, se památkáři rozhodli pro provizorní zakrytí kleneb. Podle odborníka na restaurování historických staveb Christopha Villemaina by voda mohla totiž zatéci do kleneb a způsobit jejich zhroucení.

Plachta by měla být ovšem jen dočasným řešením. Nad katedrálou bude v budoucnu postaven jakýsi "deštník", odolnější konstrukce, která bude stavbu chránit do vybudování krovů a střechy. Jak bude tento "deštník" vypadat, zatím ale není jasné. Stanice BMFTV připomíná, že podobná konstrukce chránila v době oprav například také pařížský Panthéon.

Než se začne "deštník" stavět, musejí dělníci odstranit lešení, které bylo kvůli opravám nad chrámovou lodí ještě před požárem. To by mělo podle Villemaina trvat nejméně měsíc. Oheň totiž trubky lešení poškodil, a ty se tak budou muset řezat.

Rekonstrukce katedrály by mohla trvat podle různých odhadů pět až šest let, někteří odborníci ale odhadují, že bude trvat mnohem déle. O podobě špičaté věžičky, kterou v 19. století umístil na Notre-Dame architekt Eugéne Viollet-Le-Duc by měla podle představ vlády rozhodnout mezinárodní soutěž. Proti tomu ale lidé sepsali již několik petic. Jednu z nich, která je umístěna na konzervativním webu CitizenGo a žádá "identickou obnovu" katedrály, už podepsalo přes 50.000 lidí. Jinou podobnou petici na platformě Change.org podepsalo přes 6000 lidí.