Náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta Pavla bude Hasala

Praha - Náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta Petra Pavla bude brigádní generál Radek Hasala. Na jeho jmenování se budoucí hlava státu dohodla s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Pavlova mluvčí to řekla serveru Lidovky.cz. Hasala by se měl ujmout funkce poté, co nová hlava státu složí 9. března prezidentský slib.

Budoucí český prezident se s Hasalou zná delší dobu. V době kdy byl Pavel předsedou Vojenského výboru NATO v Bruselu vedl Hasala tři roky jeho kabinet. Spolupracovali spolu úzce i během doby, kdy Pavel velel české armádě, uvedl server.

O Hasalovi jako vedoucím hradní vojenské kanceláře uvažoval Pavel podle své mluvčí delší dobu. "Jednání mezi nimi již proběhlo a je i dohoda s ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu, že pan Hasala na pozici náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta po inauguraci nastoupí," řekla mluvčí Markéta Řeháková webu Lidovky.cz.

Hasala absolvoval mise v Afghánistánu a v Mali. Působil také jako velitel výcviku na Vojenské akademii. Do hodnosti brigádního generála byl povýšen v květnu 2015.

Vojenská kancelář zajišťuje úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní stráže. Náčelníka kanceláře jmenuje a odvolává prezident, který je jeho přímým nadřízeným. Současným náčelníkem hradní vojenské kanceláře je generálporučík Jan Kaše.