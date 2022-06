Náčelníkem generálního štábu bude Řehka, jmenoval ho prezident

Praha - Náčelníkem generálního štábu armády bude od července dosavadní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka. Do funkce ho dnes na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Řehka ve funkci vystřídá Aleše Opatu, kterého prezident ke konci června odvolal. Hlava státu dnes propůjčila od srpna také hodnost brigádního generála plukovníkovi Davidu Schnábelovi, který bude v Belgii velet alianční Společné skupině logistické podpory. Zeman se chystá v brzké době povýšit i Řehku.

Podle prezidenta nový náčelník nastupuje v době, kdy je v blízkosti ČR válka. "Nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. Až dosud, a to i díky paní ministryni (obrany Jany Černochové z ODS), jsme, myslím, obstáli, například v dodávce zbraní," řekl prezident. Míní, že konflikt bude pravděpodobně trvat delší dobu a povede se opotřebovávací válka. "V takovém případě je třeba usilovat o to, aby naše pomoc Ukrajině nebyla zastavena z důvodu únavy, nebo z důvodu lhostejnosti," uvedl Zeman. Nepřál by si, aby se jednota NATO v případě konfliktu na Ukrajině drolila.

Řehka po svém jmenování řekl, že sice nastupuje ve složité situaci, ale také v době, kdy má armáda vysokou podporu veřejnosti i politiků. "To není málo. Samozřejmě to se nestalo samo, ale díky práci mých předchůdců i díky práci všech vojáků a vojákyň," uvedl nastupující náčelník generálního štábu. Řekl, že chce posunout modernizaci armády ve zbraních i myšlení.

Opatovu práci ocenil i prezident. Odcházejí náčelník Zemanovi jako vrchnímu veliteli zas poděkoval za spolupráci, dlouhodobou podporu armády "a v neposlední řadě i politické směřování v otázkách obrany".

Sedmačtyřicetiletý brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.

Kabinet Řehkovu nominaci schválil začátkem června. Ministryně obrany se na ní předem se Zemanem dohodla. Už dříve řekla, že Řehkovým zadáním bude dokončení modernizace armády, bude se muset zabývat také českým předsednictvím EU a následky války na Ukrajině. Řehkovu zkušenost z NÚKIB považuje šéfka resortu za výhodu kvůli hrozbám a boji v kyberprostoru. Část opozice měla k Řehkovu jmenování výhrady. Podle některých poslanců z ANO či SPD je volba nesystémová kvůli přerušení Řehkova služebního poměru v době vedení NÚKIB a je porušením kariérního řádu. Poslanci vládní ODS naopak přivítali, že do velení přichází zástupce mladší generace.

Řehka má nejnižší generálskou hodnost. Prezident řekl, že se ho chystá "ve velmi dohledné budoucnosti" povýšit. Dnes také propůjčil hodnost brigádního generála plukovníkovi Davidu Schnábelovi. Ten se přesune na zahraniční pracoviště v belgickém Monsu, kde bude působit jako velitel Společné skupiny logistické podpory (JLSG BS NLD). Na tuto pozici potřebuje právě tuto hodnost. Schnábel v armádě působil převážně na logistických pozicích, nyní je zástupcem náčelníka štábu na Velitelství pro operace. Nasazen byl v zahraničních operacích v Afghánistánu a v Bosně a Hercegovině.