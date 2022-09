Náčelník generálního štábu Řehka: Hlavní prioritou je bojeschopnost armády

Praha - Hlavní prioritou nového náčelníka generálního štábu Karla Řehky je bojeschopnost armády. Chce se soustředit na rychlou modernizaci, vojenskou revizi obrany, koncepci budoucího válčení nebo na péči o personál. Řehka to dnes řekl novinářům.

Fotogalerie

Bojeschopnost označil za svou hlavní a jedinou aktuální prioritu. "Myslím tím bojeschopnost po všech stránkách, ať už se jedná o techniku, personál, koncepční věci, morální stránku," poznamenal.

Pro její dosažení je podle něj potřeba soustředit se na pět oblastí, jednou z nich je vojenská revize obrany. Podotkl, že vojáci musí zhodnotit, jak se změnilo po válce na Ukrajině bezpečnostní prostředí. Na základě toho by pak měli zkontrolovat, jak jsou rozpracovány jednotlivé scénáře a jak se případně mohou měnit. "Je tady samozřejmě kriticky důležité, abychom byli sladěni s NATO, protože působíme jako součást aliance a obranu plánujeme jako součást aliančního úsilí," řekl. Dodal, že i v NATO se v současné době dělají velké změny v obranném plánování.

Další oblastí, na kterou se chce Řehka při budování bojeschopné armády soustředit, je koncepce budoucího válčení. Sestavil proto specializovanou radu náčelníka generálního štábu. "Je to celoarmádní úsilí k tomu, abychom si stanovili jasný koncept o válčení Armády České republiky v budoucnosti," řekl. Poznamenal, že armáda v současné době nakupuje techniku, kterou bude užívat dalších 30 až 40 let. Je proto potřeba podle něj hodnotit, kam se válčení ubírá.

Řehka chce také pokračovat v urychlené modernizaci české armády. Poukázal na dluhy, se kterými se vojáci kvůli úsporám z minulosti musí vyrovnat. "Potřebujeme dotáhnout klíčové projekty modernizace," poukázal na nákup pásových bojových vozidel pěchoty nebo stíhacích letadel. Dodal, že armáda musí využít vůle vynakládat peníze na obranu a co nejrychleji se efektivně zmodernizovat.

Za důležitý označil personál. "Lidé jsou klíčem ke všemu. Války nevyhrávají stroje, války vyhrávají lidé," řekl. Poznamenal, že armáda potřebuje mít vojáky adekvátně připravené na nový koncept válčení.

Řehka také chce, aby armáda přispívala ke "strategické kultuře" v Česku. "Jde o to, že se musíme přestat bavit jenom o tom, jestli pořizujeme nějaký prostředek od jedné firmy nebo od druhé a jestli pořizujeme 150 auťáků nebo by nám stačilo 130, ale musíme se bavit o seriózních tématech, jako jsou třeba scénáře použití ozbrojených sil, jako je vývoj budoucího strategického operačního prostředí," poznamenal. Armáda by podle něj měla k této strategické diskusi přispívat pořádáním seminářů, konferencí nebo spoluprací s akademickou obcí.

Řehka se funkce náčelníka generálního štábu ujal od začátku letošního července. Na postu vystřídal Aleše Opatu. Řehka do čela armády přišel z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který vedl. Předtím působil v armádě, řídil například její speciální síly.

Armáda bude mít od začátku roku nové velitele pozemních a vzdušných sil

Armáda bude mít od začátku příštího roku nové velitele pozemních a vzdušných sil. Funkce velitele pozemních sil se ujme brigádní generál Roman Náhončík, vzdušné síly povede brigádní generál Petr Čepelka. Novinářům to dnes řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jejich předchůdci ve funkci generálmajor Ladislav Jung a generálmajor Petr Mikulenka v armádě končí. Ke konci roku armádní působení ukončí i první česká generálka Lenka Šmerdová.

Náhončík (52 let) je podle Řehky zkušený velitel, který má za sebou mimo jiné působení v aliančních strukturách nebo studium v zahraničí. V současné době působí jako zástupce velitele pozemních sil. Po vysokoškolském vzdělání začal u armády sloužit v roce 1992 jako velitel čety u tankové divize, následně prošel několika velitelskými posty včetně velitele 4. brigády rychlého nasazení. Sloužil v zahraničních vojenských misích na Balkáně i v Afghánistánu.

Čepelka (53 let) nyní řídí sekci rozvoje sil ministerstva obrany. U armády sloužil od počátku 90. let minulého století jako pilot či navigátor vrtulníků i na dalších postech u letectva. Velel 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Dvakrát byl nasazený v Afghánistánu.

Jung (59 let), Mikulenka (57 let) a Šmerdová (58 let) podle Řehky v armádě končí po uplynutí jejich vojenského závazku. Šmerdová dosud působila jako poradkyně náčelníka generálního štábu, věnovala se především náboru. Vedla také Vojenský fond solidarity. Byla první plukovnicí a později první generálkou české armády.